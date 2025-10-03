Ведущая проекта 'Миссия справиться' Катя Олос вспомнила, как заработала свои первые деньги

В каждом выпуске она вместе с соведущим Марком Куцеваловым испытывает на себе необычные профессии.

Актриса, стендаперка, блогерка, звезда сериала "Кукушки" и ведущая нового проекта телеканала ТЕТ "Миссия справиться" Катя Олос вспомнила свою первую работу. Оказывается, в мир сцены и телевидения она пришла через рынок, ведь именно там зарабатывала первые деньги в школьные годы.

Вместо прогулок с друзьями девушка проводила дни за прилавком на рынке, но сегодня артистка говорит, что этот опыт закалил ее характер, научил дисциплине и ответственности. Поэтому вспоминает о тех временах с теплом и юмором.

"Моя мама была невероятная бизнесвумен. Она купила киоск на рынке, не могла там найти продавца. Решила, что вот для чего она цветочек растила, чтобы она продавала колготы на рынке. Я работала с 8 по 11 класс на рынке в каникулы, и в субботу, воскресенье. То есть я работала без выходных, потому что в будние дни была школа. И моя мама платила мне 50 гривен в день, но я этих денег ни разу не видела", - смеется Олос.

Катя Олос готова принимать новые вызовы в шоу "Миссия справиться" каждую субботу на телеканале ТЕТ. Премьера - 25 октября в 10:00. В каждом выпуске она вместе с соведущим Марком Куцеваловым испытывает на себе необычные профессии. Поэтому после приключений с колготками на рынке зрителям будет интересно узнать, справится ли Катя со следующими заданиями.

