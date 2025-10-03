Там ее считают иноагентом, экстремисткой и террористкой.

Российская Федерация объявила в международный розыск актрису театра, кино и телевидения Яну Троянову, которая открыто выступила против войны.

В заявлении российского следственного комитета говорится о том, что они завершили расследование уголовного дела против актрисы, внесенной в России в список иноагентов, экстремистов и террористов:

"Высказывания Трояновой были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку в отношении россиян. Она объявлена в международный розыск".

Троянова известна благодаря фильмам "Волчок", "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга". После начала полномасштабной войны она осудила российское вторжение, назвала его преступлением и подчеркнула, что Россия должна извиниться перед Украиной и выплатить репарации.

Актриса заявила, что испытывает стыд перед украинцами за действия своей страны, а также осудила российскую пропаганду и власть, которая считает людей только пушечным мясом.

