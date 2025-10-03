Актер уже четыре раза был в браке.

Народный артист Украины Остап Ступка откровенно рассказал о своих отношениях с молодой избранницей, которая на 35 лет моложе его. В частности, актер признался, планируют ли они жениться.

В комментарии ТСН Ступка поделился, что пока не зовет возлюбленную Маргариту замуж, хотя она и мечтает о свадьбе. По словам актера, они даже иногда ссорятся из-за разного видения будущего.

"Маргарита планирует, а я пока нет. На этом фоне у нас получаются некоторые споры", - заявил Остап.

Молодая избранница актера уже даже привлекала определенные манипуляции, чтобы склонить его к браку, однако Ступка в этом плане непоколебим, по крайней мере пока. По словам самого Остапа, все же есть шанс, что он изменит свое мнение.

"Я могу передумать в любой момент. Четыре брака уже за плечами, впереди, возможно, и пятый. Все может быть", - подчеркнул артист.

Что касается большой разницы в возрасте пары, то известного актера она не смущает. Наоборот, он даже шутит по этому поводу, отмечая, что для него "это рекорд".

"Да, с Маргаритой у нас 35 лет разницы. И это рекорд. Предыдущая (жена - УНИАН) была на 27 лет моложе. Иногда я думаю, неужели я такой старый?", - с юмором отреагировал Ступка.

Детей пара пока что не планирует. 58-летний актер уже имеет трех наследников, а вот 23-летняя Маргарита заявила, что на ближайшие 10 лет у нее другие планы и амбиции.

Ранее Остап Ступка озвучивал причину развода с четвертой женой, которая также была намного моложе его.

