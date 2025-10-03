Продюсер решила показать ребенку свою любимую страну.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая отправилась в отпуск вместе с младшей дочерью Соломией. Для совместного путешествия она выбрала одну из самых любимых своих стран.

В Facebook Елена поделилась, что поехала с дочкой на отдых в Грецию. По ее словам, эта страна является особенной для нее - ее историей и мифами она увлекалась еще с детства.

Хотя сама продюсер уже не впервые путешествует в Грецию, для ее дочери это первый подобный опыт, поэтому мама пытается показать ей самые красивые места.



"Счастлива, когда она счастлива. Новая для Соли страна, которую я очень люблю. Впервые в Грецию я попала в 16 лет. Помню, что когда я поднялась в Акрополь я заплакала от счастья быть там... История и легенды древней Греции были моей страстью в детстве и юности. Вот теперь знакомлю с этим Соломию, начали с Родоса", - написала Мозговая.

Также музыкальный продюсер поделилась свежим фото с дочкой. На кадре Елена вместе с Соломией позирует в очках на фоне растений. У девочки на голове бандана, в то время, как у звездной мамы - новая прическа.

"И пусть весь мир подождет", - подписала фотографию Мозговая.

Напомним, что совсем недавно Елена Мозговая кардинально изменила свой имидж. Она коротко постриглась, выбрав трендовую прическу.

