'Платформа общественной поддержки' передала тонны гумпомощи и начала проект с патронажа раненых

Общественная организация "Платформа общественной поддержки", которая создана ветеранами и волонтерами, за три месяца работы уже реализовала ряд проектов в сферах гуманитарной, медицинской и правовой помощи, а также поддержки ветеранов и ВПЛ. Как сообщает Газета по-украински, общественной организацией уже распределено более 12,5 тонн продуктов питания, передано тысячи медицинских наборов, одежды и мед. оборудования, колясок больницам в Киеве, Житомире, Чернигове, Фастове, Борисполе, Сумах и других городах.

Как указывают в сообщении ОО, кроме Киева в Сумах уже открыт первый региональный офис организации и стартовал пилотный проект патронатной службы для раненых военных, проведены тренинги для медиков и передано 100 специальных пакетов помощи, есть дальнейшие планы масштабировать инициативу. А еще организация поддерживает ветеранскую спортивную команду которая уже получила 21 медаль на национальных и международных соревнованиях, в частности в Мадриде и на турнирах Федерации стронгмена и соревнованиях "Северный форпост". Юристы организации консультируют военных, ветеранов и их семьи, помогая в решении сложных вопросов в правовом поле.

"Мы начинали как инициативная группа, которая помогает семьям военных, пропавших без вести или находящихся в плену. Но по себе зная потребности ВПО, ветеранов, военных, было вполне логичным начать общественное объединение и работать системно, - говорит Инна Божко, председатель ОО "Платформа общественной поддержки" - Мы не имеем политических амбиций или связей, а донаты поступают от людей, помощь от международных фондов, а в команде работают ветераны и волонтеры. Мы сфокусированы на построении системы поддержки для тех, кто пострадал в результате войны - от первой помощи до долговременного развития".

Как отмечают в организации все это стало возможным благодаря волонтерам и партнерам - в частности ОО "Новая жизнь" из г. Желтые Воды, Сумской ОВА, больницам и госпиталям и донорам, отдельным военным частям, с которыми налажено сотрудничество. Фокус организации именно на помощи ветеранам, ВПО, военным, семьям пленных и пропавших без вести защитников.