Артист подошел к делу очень креативно.

Известный украинский рэпер OTOY (настоящее имя - Вячеслав Дрофа), который недавно женился, поделился собственной историей, связанной с административным нарушением. Оказалось, что артиста неоднократно задерживала полиция.

В интервью YouTube-каналу "РОЗМОВА" OTOY рассказал о курьезе, который произошел с ним в 16 лет. По словам рэпера, однажды за хулиганство его задержала полиция и дело дошло даже до суда.

"Ой, что-то там полицию как-то пытался задеть, матернуться в их сторону. Это административная была ответственность. Я помню, что я крикнул в сторону полиции что-то оскорбительное. И они остановились, вышли из машины, упаковали меня, увезли, решили наказать, показать, что это ненормально. Написали административку, выписали повестку в суд", - отметил Вячеслав.

Несмотря на определенный внутренний страх суда, молодой артист подошел к делу очень креативно. В свою защиту он зачитал авторское стихотворение.

"Мне было как раз лет 16 и я такой: "Надо подумать, как же я буду защищаться". У меня должен был быть литературный вечер и я написал стихотворение, куда интегрировал то слово, которое я выкрикнул, и в суде зачитал это стихотворение, оправдываясь, что я декламировал стихотворение, полиция все восприняла неправильно и вообще меня не за что наказывать. И судья посмотрела, сказала: "Просто дайте ему те 250 грн штрафа, пусть идет себе", - с улыбкой вспомнил ту ситуацию рэпер.

Ранее OTOY делился, как прошла его свадьба с бизнесвумен Марией Гаврилюк и кто из известных коллег присутствовал.

