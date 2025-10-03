Соответствующее постановление уже вступило в силу.

Мобильная связь в Украине регулируется на законодательном уровне. С сегодняшнего дня мобильные операторы смогут блокировать спам-звонки и навязчивую рекламу. Узнайте, что делать, если вам поступают спам звонки на номер телефона и как теперь будет происходить коммуникация между компанией и клиентом.

Как убрать спам-звонки - что предлагает правительство

Кабинет министров Украины 25 июня 2025 года вынес постановление №761, которое регулирует правила предоставления электронных коммуникационных услуг. Оно должно было вступить в силу через три месяца после публикации, и это произошло сегодня.

В тексте постановления сказано, что теперь, если представители той или иной компании хотят позвонить своим клиентам, они должны действовать в рамках заключенного договора. То есть, любая организация должна заключить договор с оператором, где будут прописаны номера телефонов, с которых представители компании будут звонить клиентам. Попытка связаться с человеком с любого другого номера будет расцениваться как спам, а звонок - блокироваться. Также и украинцы могут повлиять на ситуацию. Вступивший в силу законопроект объясняет, как сделать так, чтобы не звонили - спам звонок можно передать оператору, сообщить о навязчивых попытках связаться с человеком, и тогда номер телефона назойливой компании будет заблокирован.

Кроме того, в постановлении урегулированы нормы предоставления услуг связи для украинцев, которые живут в зонах активных боевых действий. В тексте сказано, что если такие люди пользуются услугами мобильных операторов и не оплачивают их, это не повлечет за собой блокировку SIM-карт. Также у жителей городов, сел и поселков, находящихся в зоне активных боевых действий есть возможность получить бесплатный пакет услуг, если подключение к оператору произошло впервые.

Откуда так много спам-звонков и как их самостоятельно отключить

Существует много вариантов, кто именно может атаковать ваш телефон спам звонками. Такие действия выполняют маркетологи компаний для привлечения новых клиентов, мошенники - для попыток украсть деньги или приобрести какой-то товар, а также специальные боты, которые автоматически перебирают комбинации цифр и пытаются дозвониться. Если это получается, значит, номер принадлежит живому человеку и попадает в базу активных пользователей. Утечка данных может произойти в любой момент - при регистрации на досках объявлений, в соцсетях, разных сайтах.

Пользователь может самостоятельно решить ситуацию, если ему надоели спам-звонки с разных номеров - как отключить их, рассказываем далее.

Если вы пользуетесь iPhone, то можете вручную блокировать незнакомые номера, с которых поступают спам звонки. Для этого нужно нажать на значок информации рядом с номером и выбрать в списке пункт "Блокировать контакт". Также вы можете заглушать все входящие вызовы с неизвестных номеров. Для этого зайдите в Приложения - Телефон - Заглушение неизвестных.

На Android точечно можно заблокировать контакт так же, как и на айфоне - через список недавних вызовов. Для того чтобы защититься от спам звонков в целом, откройте приложение Телефон, затем выберите меню и далее Настройки. Найдите кнопку Идентификация абонентов и спама или Блокировать спам-звонки и нажмите ее. Переведите ползунок в положение Видеть идентификатор абонента и спама или Фильтровать спам-вызовы.

