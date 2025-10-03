Оперная дива активно поддерживает политику Путина.

В Румынии отменили концерт скандальной российской оперной певицы Анны Нетребко, которая известна своей активной поддержкой политики Путина. Выступление должно было состояться в Клуж-Напоке 6 октября.

Об отмене концерта сообщило Министерство иностранных дел Украины, которое приложило для этого максимум усилий. В свою очередь румынская сторона проявила уважение и поддержку украинцами:

"Чтобы не допустить ее выступление, Посольство Украины в Румынии коммуницировало с ректором Национальной музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институтами (в частности с МИД и Министерством культуры Румынии), а также привлекало представителей гражданского общества. Отменив выступление Нетребко, румынская сторона проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые "культурно-художественные мероприятия".

В министерстве отметили, что кроме концерта с местным оркестром, Нетребко должны были бы наградить почетным званием, в то время, как в Украине применены против нее санкции.

"6 октября был запланирован ее концерт вместе с Трансильванским филармоническим оркестром, а также присвоение Анне Нетребко звания Почетного доктора Национальной музыкальной академии имени Георге Димы. За публичную поддержку политики России Украина применила против нее санкции", - говорится в сообщении.

Недавно Анны Нетребко выступила на сцене Королевской оперы в Лондоне. На это с возмущением отреагировала Первая леди Украины Елена Зеленская.

