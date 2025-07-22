В будущем Украина вместе с партнерами может работать над совместной разработкой более дорогих видов вооружения.

Украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) может производить значительно больше оружия, чем выпускается сейчас. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Украинская армия сейчас по разным оценкам получает от 40% до 60% вооружения непосредственно нашего производства. Но есть технологии, очень дорогие, те же Patriot, которые требуют использования уже и сейчас. И на создание своих аналогичных комплексов нам надо будет вкладывать огромное количество средств. А это и во времени и в технологиях очень дорого. А эти средства надо вкладывать уже и сейчас", - сказал Тимочко.

В то же время он добавил, что сейчас помощь от союзников позволяет производить те виды вооружения, которые необходимы непосредственно сейчас. Впрочем, в будущем Украина может совместно с союзниками создавать предприятия, на которых будут производить более сложные образцы вооружения.

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"Чтобы не быть зависимыми от конкретной номенклатуры оружия, особенно страны-производителя, которая является одиночной - опять же о Patriot говорим. И чтобы не попадать в такие рисковые ситуации, как было до сих пор, когда Америка прекращала поставки вооружения, нам на перспективу надо понимать, что на свою безопасность нам надо полагаться самим. Или если это будет комплексное взаимодействие, поддержка", - добавил Тимочко.

Украинский ВПК - главные новости

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в 6 миллиардах долларов, чтобы закрыть пробел в производстве оружия в этом году. В частности отмечается, что эти средства позволят украинскому оборонно-промышленному комплексу производить ряд видов дронов, а также другие вооружения.

Также Шмыгаль накануне заявил, что на следующий год Украине нужно не менее 120 млрд долларов на оборону. Кроме того, он отметил, что сейчас ставится цель увеличить объемы украинского оружия - 50% для наших защитников должно закупаться в Украине. Кроме того, речь идет о работе над привлечением большего количества иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине.

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