Потрясения от пошлин отразились на странах Азии.

Япония рассматривает "все возможные варианты" ответа на 25%-ые пошлины президента США Дональда Трампа на импорт автомобилей. Южная Корея разрабатывает комплекс мер поддержки автопроизводителей.

Издание Financial Times пишет, что акции японских автопроизводителей упали на 2-5% после объявления ведения пошлин США.

"Нам нужно подумать о наилучшем варианте для национальных интересов Японии. Мы рассматриваем все варианты, чтобы найти наиболее подходящий ответ", - заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

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Главный пресс-секретарь Ёсимаса Хаяси назвал пошлины, которые ударят по двигателю японской экономики, "крайне прискорбными". Он добавил, что новая торговая политика администрации Трампа может оказать серьезное влияние на двусторонние связи, мировую экономику и многостороннюю торговую систему.

Япония недовольна пошлинами США

Япония приложила немало усилий, чтобы добиться от Вашингтона освобождения от пошлин, подчеркивая свой статус крупнейшего поставщика прямых иностранных инвестиций в США. Хотя японские автопроизводители построили значительные производственные мощности в США, их цепочки поставок в значительной степени зависят от Канады и Мексики.

Япония является крупнейшим экспортером готовых автомобилей в США после Мексики, где японские компании являются доминирующими производителями. В 2024 году Япония отправит в США автомобилей на 40 миллиардов долларов, что составит 28,3% от общего объема ее экспорта в США.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что влияние на японский экспорт может быть "значительным", поскольку автомобили и запчасти составляют такую большую долю экспорта в США.

Однако общее воздействие на экономику будет "несколько ограниченным", так как Япония не потеряет конкурентоспособность по сравнению с другими странами, импортирующими автомобили, и, по их мнению, снижение ВВП составит 0,1 процентного пункта.

Реакция Южной Кореи

Потрясения от пошлин отразились и на других странах Азии. Акции крупнейших южнокорейских автопроизводителей упали, причем акции Hyundai и ее дочерней компании Kia подешевели 27 марта примерно на 4%.

Издание Bloomberg пишет, что правительство Южной Корее разработает меры по оказанию помощи автомобильной промышленности к апрелю.

"Есть опасения, что пошлины США создадут значительные трудности для экспорта наших автомобильных компаний в США", - сказал министр промышленности Южной Кореи Ан Дук Гын.

По данным Управления международной торговли Министерства торговли США, в прошлом году Южная Корея поставила в США автомобилей на 36,6 миллиарда долларов, став третьим по величине экспортером после Мексики и Японии.

Пошлины Трампа на авто - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на все автомобили, которые импортируются из-за рубежа. Новые пошлины вступят в силу 2 апреля. Взимать их начнут уже на следующий день. По словам Трампа, этот шаг может принести США доход от 600 миллиардов долларов до 1 триллиона долларов в течение следующих двух лет.

Ранее представители автомобильных компаний выразили беспокойство относительно планов Трампа о ведении пошлин. Они предупредили, что решения новой администрации повысят цены на автомобили.

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