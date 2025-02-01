Экономисты говорят, что масштабные пошлины приведут к росту инфляции.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по Европейскому союзу пошлинами, добавив блок к списку целей, включающему Канаду и Мексику. Такое решение поставит Вашингтон на грань новой торговой войны с крупнейшими торговыми партнерами.

Издание Financial Times пишет, Трамп признал, что новые пошлины могут вызвать "сбои" на рынке, но заявил, что они помогут стране сократить дефицит торгового баланса с Евросоюзом.

Заявление президента США ознаменовали резкую эскалацию его риторики в отношении торговли и означают, что крупнейшая экономика мира стоит на пороге введения пошлин против своих наиболее значимых торговых партнеров.

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По данным таможенной базы данных Trade Data Monitor, в 2023 году объем импорта товаров из США в ЕС, Канаду, Мексику и Китай составил 1,9 триллиона долларов, или около 60% от общего объема.

Европейская комиссия заявила, что ей "ничего не известно о введении дополнительных пошлин на продукцию ЕС", и отметила, что тарифы "создают ненужные экономические проблемы".

Трамп заявил, что "в конечном итоге" введет пошлины на чипы и все, что с ними связано, а также применит тарифы на нефть, газ, сталь, медь, алюминий и фармацевтическую продукцию. По его словам, пошлины на сталь и алюминий могут быть введены "в этом и следующем месяце", а на нефть и газ - примерно 18 февраля.

Трамп заявил, что "вероятно" снизит пошлины на канадскую нефть до 10%, хотя другие импортные товары из этой страны будут облагаться 25% тарифом. Канада является крупнейшим поставщиком нефти для США, на нее приходится около 60% импорта сырой нефти.

Экономисты говорят, что масштабные пошлины приведут к росту инфляции и могут помешать Федеральной резервной системе снизить стоимость заимствований к ожидаемому в этом году уровню.

Удар по крупнейшим торговым партнерам США огромными пошлинами резко повышает риск разжигания полномасштабных торговых войн. Канада и Мексика подготовили ответные пакеты пошлин и готовы их ввести. ЕС также заявил, что будет защищаться ответными тарифами.

Трамп заявил, что его не беспокоят предупреждения экономистов о том, что новые пошлины повредят экономике США или могут привести к скачку инфляции, поскольку импортеры перекладывают увеличение стоимости своих товаров на потребителей.

"Дональд Трамп направил новые пошлины против Мексики, Канады и Китая, но они, скорее всего, ударят по кошелькам американцев", - сказал Чак Шумер, лидер сенатского меньшинства. "Если пошлины вступят в полную силу, они поднимут цены на все - от продуктов питания до авто и бензина, что еще больше усложнит жизнь среднему классу".

Пошлины Трампа - последние новости

Спикер Белого дома Кэролайн Ливитт заявил, что 1 февраля США введут значительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. По ее словам, на товары из Канады и Мексики пошлина составит 25%, а на китайские товары - 10%.

Издание Reuters пишет, что введение этих пошлин станет болезненным ударом для соседей США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже призвал нацию готовиться к тяжелым временам.

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