В Ассоциации отмечают, что в "новом" проекте остались те же недостатки, что и в ранней версии.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) заявила, что проект закона №4358 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака" является практически копией проекта №2813, который из-за противоречивых норм был отвергнут профильным комитетом Рады.

Об этом сообщает Обозреватель.

Как говорится в заявлении ЕВА, до 1 сентября существовало несколько законопроектов, которые касались охраны здоровья населения от вредного воздействия табака. Они были настолько радикальны и при этом противоречивы, что бизнес-сообщество выступило против них.

В результате было предложено создать рабочую группу, куда бы вошли и представители бизнеса. Депутату от "Слуги народа" Ладе Булах было поручено подготовить законопроект, предусматривающий имплементацию требований Директивы Европарламента, касающиеся производства, представления и продажи табака и сопутствующих товаров.

Но рабочая группа была создана лишь формально, а ее члены принимали участие только в обсуждении, а не в разработке законопроекта, и не были знакомы с его текстом до его регистрации в ВР. При этом к работе над проектом была привлечена антитабачная общественная организация "Життя", известная тем, что регулярно требует вводить чрезмерные и необоснованные ограничения для табачной отрасли.

ЕБА проанализировала документ и констатировала, что редакция проекта № 4358 почти полностью идентична проекту №2813.

"Рабочая группа была своего рода очковтирательством для представителей бизнеса и общественности, благодаря которой была создана иллюзия работы над законопроектом", - возмущены в ЕБА.

В Ассоциации отмечают, что в "новом" проекте остались те же недостатки, что и в ранней версии.

Во-первых, терминология законопроекта ("табачные изделия", "выбросы", "упаковка" и т.д.) не соответствует значению терминов, установленных Директивой 2014/40/ЕС, а определение "электронные сигареты" не согласуется с действующим законодательством.

Во-вторых, в проекте отсутствуют положения по адаптации законодательства Украины к требованиям той же Директивы, касающихся правил маркировки бездымных табачных изделий, регулирования трансграничной дистанционной продажи табачных изделий, порядка определения наличия характерного вкуса и аромата в том или ином табачном изделии, хотя в ЕС такой порядок предусмотрен.

Также в проекте №4358 остались запреты на продажу сигарет не достигшим 21 года, выкладку сигарет на витринах и производство пачек со скошенными краями, чего не требуется ни одной европейской директивой и даже Рамочной Конвенцией ВОЗ по борьбе с табаком.

ЕБА призвала нардепов доработать законопроект №4358 с учетом мнения бизнеса, чтобы создать правила игры, которые помогают международной торговле, а не перечеркивают возможности для нее.

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Автор: УНИАН