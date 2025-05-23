Скотт Бессент дав зрозуміти, що погрози президента були спрямовані на те, щоб чинити тиск на ЄС під час переговорів про можливу угоду.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже не шукає угоди з Євросоюзом: мита у розмірі 50% запрацюють з 1 червня.

"Я не шукаю угоди. Я маю на увазі, що ми вже домовилися. На рівні 50%. Але знову ж таки, якщо вони побудують тут свій завод, тарифу не буде. Якщо хтось прийде і захоче побудувати тут завод, я можу поговорити з ним про невелику відстрочку", - сказав американський лідер.

На його думку, європейці "не поставилися до США належним чином".

Видео дня

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент дав зрозуміти, що погрози президента були спрямовані на те, щоб чинити тиск на ЄС під час переговорів про можливу угоду.

"Я думаю, що це просто відповідь на темпи ЄС. Я сподіваюся, що це розпалить вогонь в ЄС", - сказав Бессент Fox News.

Він також заявив, що очікує, що США укладуть "кілька великих угод" протягом наступних кількох тижнів.

Мита Трампа щодо ЄС

Сьогодні Трамп оголосив, що переговори з Євросоюзом "ведуть у нікуди". Тому він рекомендував своїй адміністрації запровадити з 1 червня мито на європейську продукцію у розмірі 50%. Також він пригрозив збирати 25% з продукції Apple, якщо вона не випускатиме iPhone у США.

Він вкотре повторив, що Євросоюз був створений насамперед для того, щоб обманювати США у торгівлі. Перерахувавши безліч "нечесних" практик, від податку на додану вартість до "невиправданих позовів проти американських компаній" та валютного маніпулювання, він повідомив, що рекомендує ввести проти ЄС 50% мита. Чи стануть вони додаванням до тих 10%, які Трамп встановив у квітні для всіх країн, чи замінять їх, залишилося неясним. 2 квітня Трамп мав намір встановити для ЄС 20% ставку.

Вас також можуть зацікавити новини: