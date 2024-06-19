Золотодобывающая компания утверждает, что ее европейские кредиторы готовы разорвать отношения, как только получат свои деньги обратно, несмотря на ребрендинг.

Золотодобывающая компания "Полиметалл", которая недавно продала свои российские предприятия, страдает из-за своего прошлого. Она пытается вернуться на биржу в Лондоне, но западные партнеры не хотят продолжать сотрудничество.

Издание Financial Times пишет, что бывший производитель золота из списка FTSE 100 был вынужден обратиться к китайским поставщикам за важнейшим оборудованием после отказа западных компаний и искать альтернативные пути финансирования, поскольку европейские кредиторы, включая Société Générale и Raiffeisen, хотят разорвать отношения после погашения долгов.

"Полиметалл" пытается лавировать между западными санкциями и кремлевскими правилами продажи активов, после того как в феврале продал восемь российских золотых и серебряных рудников за 3,7 миллиарда долларов российскому конкуренту Mangazeya Mining, сократив группу до двух казахских рудников.

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Группа, которая будет ребрендирована в Solidcore Resources, планирует начать строительство собственной обогатительной фабрики в Казахстане за 800 миллионов долларов и серию слияний и поглощений, чтобы вернуться на лондонский рынок к 2026 году. В 2023 году компания перерегистрировалась в Казахстане в рамках реструктуризации после полномасштабного вторжения России в Украину, в результате чего часть ее ценных бумаг исключили из котировок Лондонской фондовой биржи.

"Несмотря на огромные денежные средства (233 миллиона долларов чистой выручки – УНИАН), мы оказались в очень сложном положении. Нам нужно построить обширный и сложный объект без доступа к внешнему финансированию и с ключевым источником прибыли, находящимся под постоянной угрозой санкций. Картина совсем не радужная. Весь регион омрачен произошедшим, и геополитическая тень будет существовать еще от двух до пяти лет", - заявил главный исполнительный директор Виталий Несис.

По словам Несиса, вынужденность использовать китайских поставщиков при строительстве этого объекта из-за отказов поставщиков оборудования из Великобритании, Германии и Франции "создает дополнительные неудобства".

"Полиметалл" продолжает отправлять сырье, добытое в Казахстане, на Амурскую обогатительную фабрику в России. Компания рискует существенно снизить рентабельность, если потеряет доступ к этому перерабатывающему маршруту и будет вынуждена отправлять свои нетрадиционные ресурсы, требующие высокоспециализированного оборудования, в Китай.

Санкции США

Минфин США ввел санкции против российских активов, которые продал Полиметалл, но предоставил гарантии, что казахская компания все еще может отправлять свое сырье на переработку в Амурск при соблюдении определенных условий.

Группа, базирующаяся в Астане, должна выплатить 400 миллионов долларов в ближайшие 24 месяца своим кредиторам, возглавляемым Raiffeisen, Société Générale и Европейским банком реконструкции и развития. При этом европейские банки стремятся разорвать отношения, как только получат свои деньги несмотря на то, что Polymetal соблюдает все ограничения.

Стоит отметить, что в 2024 году объявили о продаже активов Shell, Yandex NV, HSBC и Polymetal International на сумму почти 10 миллиардов долларов: скидки составили до 90%.

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