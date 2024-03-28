Россияне уже взяли под временный контроль активы таких западных компаний как Fortum, Carlsberg, OMV и Uniper.

Выход с территории РФ после начала большой войны обошелся иностранным компаниям в более чем 107 млрд долл в виде списаний и потери доходов. Об этом сообщает Reuters.

Объем убытков иностранных компаний вырос на треть с момента последнего подсчета в августе 2023 года.

Сообщается, что россияне требуют скидки по крайней мере 50% на продажу иностранных активов, постоянно ужесточая требования к выходу. Часто принимаются номинальные комиссии в один рубль.

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В 2024 году было объявлено о продаже активов Shell, Yandex NV, HSBC и Polymetal International на сумму почти 10 млрд долл: скидки составили до 90%.

На минувшей неделе регуляторные органы разрешили французской Danone продать свои российские активы. При этом французы понесли общие убытки в 1,3 млрд долл.

Запад продолжает сотрудничество с Москвой

На сегодня из России уже вышло примерно 1000 компаний, в то же время сотни остаются в РФ, в частности такие гиганты как Auchan, Nestle и Mondelez International.

Напомним, в прошлом году в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесли корпорацию Nestle в список международных спонсоров войны.

Как тогда отмечалось, по состоянию на начало 2022-го корпорация имела на территории РФ семь фабрик. Прибыль Nestle от российского рынка эксперты оценили лишь в примерно 2% от деятельности всей корпорации.

Еще раньше к спонсорам войны было внесено британскую Unilever - одного из мировых лидеров на рынке пищевой продукции и изделий бытовой химии.

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