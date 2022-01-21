Индекс Мосбиржи рухнул на 2,83 процента.

Российский фондовый рынок продолжает демонстрировать значительное падение.

Индекс Мосбиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 12:44 по Киеву акции "Газпрома" упали до отметки 313,14 в то время как 19 января они торговались на отметке 314,46 руб и это был самый крупный обвал на российском фондовом рынке за последний год.

Зафиксировано падение акций таких крупных предприятий как: "Русал" (минус 2,04 процента, 72,49 рубля), "Озон" (минус 1,73 процента, 1474 рубля) и "Полиметалл" (минус 1,62 процента, 126,4 рубля).

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Что такое индекс МосБиржи:

Индекс МосБиржи 10 представляет собой композитный ценовой равновзвешенный индекс 10 наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое изменение цен акций, включенных в базу расчета.

Индекс МосБиржи и Индекс РТС - ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.

Прогнозы:

15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.

Обвал российского фондового рынка:

Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.