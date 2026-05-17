Яичница получится суперкремовой, если добавить один ингредиент: лайфхак от разработчицы рецептов

Этот метод позволяет приготовить невероятно кремообразную яичницу с минимальными дополнительными усилиями.

У каждого повара есть свой секрет идеальной яичницы. Одни для лучшего результата добавляют молоко или сливочное масло, другие готовят на медленном огне или солят на определенном этапе. Разработчик рецептов и редактор Пейдж Гранджин на страницах Food & Wine поделилась методом приготовления, о котором раньше не слышала, – добавлением в яйца кукурузного крахмала.

По ее словам, об этом рецепте она узнала от шеф-повара и автора кулинарных книг Кенджи Лопеса-Альта, хотя впервые его задокументировала более десяти лет назад блогерша Мэнди Ли из журнала Lady and Pups. Версия Ли предполагает использование тапиокового или картофельного крахмала, тогда как Лопес-Альт предлагал добавить кукурузный крахмал.

И Ли, и Лопес-Альт утверждают, что крахмальная суспензия делает яичницу очень кремовой. Чтобы выяснить это, авторка протестировала два рецепта яичницы – один с крахмалом, другой – без него. Сначала она рассказала, как готовила обычным способом.

Видео дня

"Сначала я разогрела сковороду на среднем огне на газовой плите в течение 30 секунд, затем положила на нее 1 чайную ложку холодного несоленого сливочного масла и 3 взбитых яйца. Я просто приправила яйца щепоткой кошерной соли. Во время приготовления часто помешивала резиновой лопаткой, пока яйца не застыли. Завершила приготовление яичницы добавлением молотого черного перца и тонко нарезанного лука", – говорится в статье.

Как и ожидалось, пишет Гранджин, эти яйца получились нежными, с умеренно пышной текстурой, однако им не хватало по-настоящему кремовой консистенции.

Чтобы приготовить яичницу-болтушку с кукурузным крахмалом, она сначала смешала в небольшой миске до однородной массы 1 столовую ложку холодной воды и 1,5 чайной ложки кукурузного крахмала, затем добавила яйца и взбила их вместе с солью и крахмальной суспензией.

"Яйца получились идеально кремовой, мягкой и слегка пышной текстуры. Они готовились примерно столько же времени, сколько и стандартная яичница-болтушка, но оставались более кремовыми, без сухих кусочков. Даже через 10 минут они сохранили свою кремовую текстуру – редкий подвиг для яичницы-болтушки", – написала автор.

Она отметила, что второй метод "позволяет приготовить необычайно кремовую яичницу с минимальными дополнительными усилиями – и без дополнительной посуды, поскольку все можно смешивать в одной миске".

"Это простое усовершенствование, которое имеет заметное значение. Для еще более насыщенного результата вы можете заменить воду в смеси молоком или смесью наполовину", – добавила эксперт.

Ранее УНИАН писал, как легко очистить яйца. Разработчик рецептов и повар-тестировщик Адам Долдж рассказал, как он проверил 6 различных способов и в результате выбрал лучший и худший.

Вас также могут заинтересовать новости: