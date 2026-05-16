Украинка сбежала из Польши в Португалию и объяснила, почему не жалеет об этом

Украинцам в Польше становится всё менее комфортно.

Все больше украинцев покидают Польшу и уезжают в другие страны Европы. Украинская пара, прожившая несколько лет в Польше, решила переехать в Португалию. В недавнем видео для своего YouTube-канала женщина рассказала, почему они с партнером оставили комфортную жизнь в польском Торуне, променяв ее на Лиссабон.

По словам автора видео, они оба работают удаленно, поэтому не привязаны к одному месту и любят часто путешествовать. Долгое время Польша казалась им оптимальным вариантом для постоянного проживания из-за относительно низких цен и высокого уровня комфорта.

В Торуни они тратили 600 евро на аренду двухкомнатной квартиры с двориком и собственным парковочным местом и еще столько же на еду.

"Польша – это идеальное сочетание цены и качества. Это самая дешевая страна из числа развитых в Европе. Да, можно найти и дешевле, но и качество жизни там будет ниже. В Польше же вы получаете хорошее состояние дорог, улиц, домов, хорошо развитую сеть услуг и магазинов. Все вокруг новенькое, чистенькое и все это за небольшие деньги", – рассказала блогерша.

Почему решили покинуть Польшу

Несмотря на комфортную жизнь, супруги начали задумываться о переезде из-за обострения украинско-польских дискуссий в политике и СМИ. Автор подчеркнула, что лично не сталкивалась с агрессией поляков, но ее начало изматывать постоянное присутствие "украинского вопроса" в информационном пространстве Польши.

"Я хочу жить в стране, где меня оценивают по тому, какой я человек, а не кто я по национальности. Я не хочу ни особой любви, ни какого-то особого отношения из-за того, что я украинка. Я просто хочу, чтобы в стране, где я живу, украинцы не были темой в первой пятерке ежедневных новостей", – рассказала женщина.

И именно здесь супругам попалась Португалия. Во время зимнего путешествия по Европе пара на месяц заехала в эту страну. Именно тогда они почувствовали, что хотят жить именно там, хотя сначала пытались убедить себя остаться в Польше. По словам автора, решение о переезде было эмоциональным, но хорошо обдуманным.

"Португалия просто притягивала нас невероятной силой, и мы больше не могли сопротивляться", – рассказала блогерша.

Пожалели ли о переезде в Португалию

После нескольких месяцев жизни в Португалии пара говорит, что не жалеет о своем решении. Хотя у страны есть свои минусы, переезд сделал их счастливее.

Главные плюсы – добрые, улыбчивые люди, океан, природа, больше физической активности, рыба и фрукты в рационе. Они чувствуют, что страна действует как терапия: снизилась тревога, улучшился сон и появилась энергия.

Вместе с тем блогер признала, что в Португалии есть и существенный минус – значительно более высокие цены, чем в Польше. Так, аренда квартиры теперь обходится им в 1300 евро в месяц, а расходы на продукты – не менее 800 евро.

"Для нас Португалия прекрасна и удивительна, даже после шести месяцев жизни в ней. Поэтому ответ на вопрос: не пожалели ли мы? Нет, не пожалели. [...] Португалия сделала нас счастливее. А разве не для этого мы зарабатываем деньги?" – отметила автор.

