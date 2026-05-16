Конгрессмен оценил шансы на одобрение новой помощи США для Украины

Американский Конгресс вряд ли одобрит новое финансирование для Украины, хотя санкции против России могут быть ужесточены. Об этом председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Брайан Маст сказал в интервью Радио Свобода.

"Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине в сфере безопасности – на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму", – сказал он.

В то же время конгрессмен уверен, что Вашингтон продолжит делиться с Украиной разведывательной информацией и будет разрешать продажу и передачу вооружения, "даже если Конгресс не утвердит новый масштабный пакет помощи".

Маст считает, что подход администрации президента Дональда Трампа к войне в Украине является "взвешенным". Кроме того, он высказал мнение, что европейские страны должны взять на себя "большую ответственность" за поддержку Украины, мол, война происходит "на их заднем дворе".

Конгрессмен также обвинил некоторые европейские правительства в том, что они годами "пользовались" гарантиями безопасности США, будучи "зависимыми от российских энергоносителей".

В то же время Маст не против того, чтобы США ввели дополнительные санкции против России, однако, по его словам, "они не должны наносить больше вреда союзникам США, чем самой России".

"Санкции должны наносить больше вреда нашим врагам и приносить больше пользы нам и нашим союзникам", – добавил он.

Помощь США Украине

13 мая УНИАН сообщал, что в Конгрессе США сделали шаг к выделению новой помощи Украине на сумму 1,3 млрд долларов. Речь шла о том, что двухпартийная инициатива, направленная на то, чтобы добиться голосования за законопроект о предоставлении Украине новой американской помощи в сфере безопасности, собрала 218 подписей. Как писала The New York Times, теперь этот вопрос должен быть вынесен на голосование в полном составе Палаты представителей США.

Впрочем, уже тогда журналисты подчеркивали, что у этой инициативы мало шансов на принятие, учитывая широкое сопротивление со стороны республиканцев, в том числе и президента США Дональда Трампа. Однако успех петиции указывает на то, что рядовые законодатели перехватывают контроль над повесткой дня Палаты представителей у лидеров республиканцев.

В издании также сообщили, что петицию подписали все демократы, а также два представителя Республиканской партии – Дон Бэкон из Небраски и Брайан Фицпатрик из Пенсильвании.

