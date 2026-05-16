Атомный ужас: как 8 инженеров советской подводной лодки подписали себе смертный приговор

Радиационная авария на борту вынудила экипаж пойти на смертельно опасный ремонт – судно получило прозвище "Хиросима".

Советская атомная подводная лодка К-19, созданная в разгар гонки вооружений с США, в 1961 году стала местом одной из самых тяжелых ядерных аварий в истории флота, пишет 19FortyFive.

4 июля 1961 года во время учений в Северной Атлантике у побережья Гренландии в системе охлаждения реактора произошла критическая утечка. Температура в реакторе стремительно возросла до около 800 °C, создавая угрозу взрыва и полного уничтожения подводной лодки.

Чтобы предотвратить катастрофу, восемь инженеров вошли в зону с высоким уровнем радиации и фактически без защитного снаряжения установили аварийную систему охлаждения. Ремонт позволил стабилизировать реактор и спасти судно, однако все участники операции умерли в течение нескольких дней от острого радиационного поражения.

Видео дня

В целом последствия аварии оказались гораздо более масштабными: в течение следующих двух лет от облучения погибли по меньшей мере 22 члена экипажа. Сама подводная лодка получила среди моряков прозвище "Хиросима" из-за многочисленных аварий и смертельных инцидентов.

Командование принимало решения в условиях изоляции – связь была частично потеряна, а экипаж опасался внутреннего бунта. Капитан приказал даже выбросить часть вооружения за борт, чтобы избежать возможного мятежа.

Несмотря на ремонт и возвращение в строй, К-19 и в дальнейшем сопровождали аварии, включая столкновение с американской подводной лодкой в 1969 году и масштабный пожар 1972 года, который снова унес жизни членов экипажа.

Вас также могут заинтересовать новости: