Эти знаки Зодиака попали в 'черный список' Вселенной на следующую неделю

Составлен гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2026 года. В этот период три знака Зодиака ждут трудные времена однако они начнут постепенно сходить на нет к концу недели, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В понедельник Марс и Венера меняют знаки. Марс в Тельце формирует гармоничный аспект с Венерой в Раке, благодаря чему начало недели обещает быть более спокойным и уравновешенным. 20 мая Солнце переходит в Близнецы и остается там до 22 июля. Это время усиливает общение, новые знакомства, появление свежих идей и даже желание путешествовать. Сезон Близнецов традиционно считается более легким и любознательным периодом.

21 мая Венера образует напряженный аспект с Нептуном, что может создать путаницу в вопросах любви и финансов, поэтому в четверг лучше избегать поспешных решений и окончательных выводов. 22 мая Солнце соединяется с Ураном в Близнецах – это редкий транзит, который не повторялся около 84 лет. Энергия дня может быть непредсказуемой, но при этом она помогает взглянуть на ситуации по-новому. В тот же день Меркурий соединяется с Сатурном, придавая стабильность и помогая двигаться вперед более осознанно.

Рак

На этой неделе вам, возможно, придется немного отстраниться от определенного человека и сказать "нет". Если так произойдет, Рак, не стоит переживать – это правильное решение. Хотя начало недели будет относительно спокойным, общий фон окажется неоднозначным, с усилением нестабильности около 19 мая.

Во вторник из-за лунных аспектов может возникать внутренний конфликт, связанный с вашей уязвимостью и тем, сколько личной информации вы готовы раскрывать в отношениях. Старые страхи могут всплывать на поверхность, заставляя сомневаться в эмоциональной безопасности.

Однако напряжение начнет ослабевать, как только вы дистанцируетесь от людей или ситуаций, которые не дают вам поддержки. Это может быть временная мера, но она необходима. Говорите прямо и не уходите в пассивную агрессию. Если внутренний голос подсказывает одно, а окружающие – другое, лучше довериться себе.

Овен

Вы выходите из довольно интенсивного периода, связанного с Марсом и другими планетарными влияниями в вашем знаке. Теперь, когда Марс переходит в Тельца, вам важно сбавить темп и внимательнее относиться к расходам, особенно импульсивным, которые могут быть попыткой компенсировать внутреннюю усталость.

Вы по-прежнему энергичны, но такой темп не может сохраняться постоянно. Новая планетарная энергия подталкивает вас к замедлению и восстановлению, а не к выгоранию через чрезмерную активность или траты. Сейчас особенно важно опираться на собственную самоценность, а не на материальные вещи.

Главный акцент недели – более спокойный и размеренный подход. Возможно, стоит отказаться от лишних задач, которые перегружают вас. Лучше сосредоточиться на приоритетах и оставить остальное на потом.

Водолей

На этой неделе вам, вероятно, придется столкнуться с личными вопросами, особенно связанными с домом и бытом, поскольку Марс входит в ваш домашний сектор, а соединение Солнца и Урана затрагивает сферу партнерства. Кроме того, новолуние в Тельце усиливает внимание к бытовым и семейным темам в ближайший период.

Могут возникать напряженные ситуации в отношениях с партнером или близким человеком, с которым вы живете или часто взаимодействуете. Важно четко обозначать границы и не накапливать раздражение внутри.

Если возникнет конфликт, лучше сделать паузу перед ответом и спокойно обдумать ситуацию. Подход к разногласиям должен быть ориентирован на поиск решения, а не на обвинения. Неделя также может потребовать больше времени наедине с собой, чтобы восстановить внутренний баланс.

