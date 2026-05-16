'Мясные штурмы' возвращаются: эксперт объяснил, зачем РФ меняет тактику под Покровском

На смену тактики указывает переброска 90-й танковой дивизии на Покровское направление, говорит Снегирев.

Российская армия на Донбассе ради политических побед пытается вернуться к тактике смешанных атак с привлечением тяжелой бронетехники и "мясных штурмов". Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, на это указывает то, что оккупанты передислоцировали на Покровское направление подразделения 90-й танковой дивизии.

"Из нововведений со стороны противника следует отметить передислокацию [на Покровское направление] подразделений 90-й танковой дивизии. Это серьезный момент. Он свидетельствует о том, что, очевидно, российская армия будет менять тактику атак на позиции Сил обороны Украины", – отметил Снегирев.

Видео дня

Эксперт заметил, что ранее противник делал ставку на действия малых штурмовых групп, однако теперь, вероятно, вернется к тактике комбинированных (смешанных) штурмов с активным привлечением тяжелого вооружения. Причем, подчеркнул он, россиян абсолютно не волнует тот факт, что бронетехника будет уничтожена еще до подхода к линиям боевого столкновения.

"Очевидно, речь идет об исключительно политическом решении, об увеличении количества боевых столкновений на Покровском направлении. То есть российскому диктатору необходимо продать внутреннему потребителю хоть какие-то так называемые победы. Поэтому, скорее всего, снова будут использовать тактику "мясных штурмов", так называемых банзай-атак, чтобы попытаться прорвать оборону украинских защитников", – предположил аналитик.

Ситуация на фронте

Как недавно сообщал УНИАН, ВСУ освободили от россиян Одрадное Дворичанского района в Харьковской области. 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада провела штурмовые действия, нанесла противнику огневой удар и выбила его из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.

Военный эксперт Дмитрий Жмайло рассказал о положении россиян на фронте, отметив, что из-за отсутствия успехов они испытывают злость и отчаяние. По его словам, в конце 2024 года среднесуточное продвижение врага составляло 45 кв. км в сутки с потерями около 16 человек на 1 кв. км, сейчас же оно замедлилось до 2-3 км в сутки, иногда этот показатель может достигать пяти с потерями более 300 российских оккупантов.

В то же время, как мы писали, россияне пытаются превратить Покровск в полноценный логистический узел и перебрасывают туда резервы, а также дополнительные силы и средства. Кроме того, враг использует гражданскую застройку и бетонные укрытия по всему городу не только для размещения личного состава, но и в качестве позиций для боевых действий – запуска БПЛА и ведения аэроразведки.

Вас также могут заинтересовать новости: