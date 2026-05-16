Чиновники из окружения Трампа призывают ОАЭ захватить иранский остров, - The Telegraph

В апреле остров Лаван был подвергнут секретным военным ударам ОАЭ.

Представители администрации президента США Дональда Трампа призывают Объединенные Арабские Эмираты более активно участвовать в войне с Ираном и захватить один из иранских островов в Персидском заливе. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника по вопросам безопасности в администрации Трампа.

Отмечается, что некоторые чиновники из окружения Трампа призвали ОАЭ захватить остров Лаван, который был подвергнут секретным военным ударам ОАЭ в начале апреля.

В издании напомнили, что ОАЭ приняли на себя основную тяжесть ответных ударов Ирана после начала военных операций США и Израиля против Ирана. В результате ОАЭ удвоили свои усилия по укреплению отношений с США и Израилем, в то время как их отношения с соседними странами остаются напряженными.

Видео дня

Журналисты добавили, что президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян безуспешно просил саудовцев и катарцев присоединиться к контратакам против Ирана в начале войны. По словам источников издания, затем, в начале апреля, ОАЭ нанесли удары по нескольким иранским целям, включая Лаван.

Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп после возвращения из Китая оказался перед решением о возможном возобновлении военных ударов по Ирану.

По данным американских чиновников, мирные переговоры по деэскалации с Ираном зашли в тупик, а новые предложения Тегерана были отвергнуты.

Вас также могут заинтересовать новости: