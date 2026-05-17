Кур доллара и евро в Украине сегодня: сколько стоит валюта сегодня

Отмечается, что владельцы обменников проработают в формате "с оборота".

Уходящая неделя на мировом и на украинском валютном рынке прошла довольно-таки динамично. На поведение и настроение участников оказывали влияние слишком много факторов.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в воскресенье, 17 мая, в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием - 43,70-43,90 грн. и продажа - 43,95-44,25 грн. При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах: прием - 51,10-51,50 грн. и продажа - 51,60-51,90 грн.

"Владельцы обменников проработают в формате "с оборота" с сохранением относительно небольшого уровня спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. Спред по американской валюте в большинстве обменок будет в пределах 15−20 копеек, а по евро в пределах 20−30 копеек", - подытожил аналитик.

Видео дня

Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 мая, официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 44,07 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,26 гривни за евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 44,16/44,19 грн/долл., а к евро – 51,36/51,38 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: