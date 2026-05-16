Оверклокер поставил мировой рекорд, разогнав процессор Intel до 9,2 ГГц

Энтузиасты продолжают тестировать и подвергать всяческим экспериментам процессоры Intel 14-го поколения. Оверклокер под ником wytiwx сумел разогнать Core i9-14900KF до впечатляющих 9206 МГц (9,2 ГГц) – на сегодня это самая высокая зафиксированная частота CPU.

Для эксперимента использовалась материнская плата ASUS ROG STRIX Z790 и высокочастотная DDR5-память с 16 ГБ. Для охлаждения CPU использовали большой контейнер с жидким гелием, а в роли термоинтерфейса выступала термопаста Thermal Grizzly Kryonaut Extreme.

При этом сам чип работал в сильно урезанной конфигурации – у него функционировали только производительных 7 ядер, а напряжение составляло 1,348 ВТ. Без ручного разгона Core i9-14900KF способен работать на частоте до 6,2 ГГц.

Подобные эксперименты не имеют практического применения в повседневных компьютерах, но демонстрируют пределы возможностей кремниевых чипсетов и инженерные способности оверклокеров. Также примечателен факт, что в последние 15 лет рекорды частоты процессора делаются исключительно на материнских платах ASUS.

Предыдущий мировой рекорд разгона процессора принадлежит оверклокеру с ником elmor. При помощи жидкого азота он разогнал Core i9-14900KS до 9117 МГц. Для AMD лучший результат по частоте пока остается на уровне 8,722 ГГц, он установлен старым 8-ядерником FX-8370.

