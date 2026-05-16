'Рекордная' нота и бандура: LELEKA 'разорвала' гранд-финал 'Евровидения-2026' (видео)

За победу в финале конкурса борются 25 стран-участниц конкурса.

Представительница Украины на "Евровидении-2026" LELEKA выступила в гранд-финале международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

На арену Wiener Stadthalle в Вене она вышла с бандуристом Ярославом Джусем и исполнила песню Ridnym, сорвав аплодисменты зала.

В начале выступления в зале было слышно, как кто-то скандирует: LELEKA!, LELEKA!

Стоит отметить, что ту самую ноту, за которую ей приписывали рекорд конкурса в этот раз певица исполнила без каких-либо заминок.

LELEKA: "Евровидение-2026" - полное видео выступления представительницы Украины

Ранее LELEKA рассказывала, какой смысл заложен в этой композиции. По словам певицы, в первую очередь, это песня о внутренней трансформации

"О том, что в каждом человеке есть эта сила. В какие бы темные времена мы ни жили, всегда можно принять решение жить, творить, несмотря ни на что, строить новую жизнь для себя и своих родных".

Напомним, как рассказывала LELEKA, ее на "Евровидении-2026" обошлось в примерно 300 тысяч долларов.

