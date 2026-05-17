Дело не в Лукашенко: офицер объяснил, почему РФ не наступает на Киев

Если Россия захочет снова штурмовать Киев, у Лукашенко никто не будет спрашивать разрешения.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко не станет препятствием для россиян, если Кремль решит осуществить вторую попытку штурма Киева. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

Он отметил, что Беларусь уже предоставляла России свою территорию для наступления на Украину, и это может повториться.

"Они не ограничены позицией Лукашенко. У Лукашенко вообще никто даже спрашивать не будет. Он никаких решений не принимает. Это все иллюзия и мираж. Просто Путину это еще не было нужно, потому что не было достаточного количества сил и средств для открытия еще одного горячего направления", – говорит Федоренко.

Офицер подчеркнул, что Украина уже "закопалась" на границе с Беларусью, подготовив все необходимое для отражения возможного повторного наступления с этого направления.

"Противник, если решится снова выйти с территории Беларуси на Украину, не сможет пройти, как это произошло в 2022 году – гарантированно не сможет. Другая война, другие подходы, другое видение. И у Украины уже 4,5 года опыта в полномасштабной войне", – добавил он.

Вместе с тем Федоренко признал, что Украине придется перебросить на беларускую границу определенные силы с других участков фронта, если россияне все же попытаются повторить наступление на Киев.

Как писал УНИАН, в апреле украинская разведка зафиксировала на территории Беларуси строительство дорог в направлении границы с Украиной и обустройство позиций для артиллерии.

На этой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. В частности, речь идет о возможности нового наступления на Киевскую или Черниговскую области.

