Рассказываем, какие есть приметы с веником - как он влияет на достаток и удачу в доме.

Обычный веник издавна считали не только бытовым предметом, но и домашним оберегом.

В разговоре с УНИАН мастерица веников ручной работы Виктория Томашпольская рассказала, из какого растения изготавливают веники и как выбрать действительно качественное изделие.

Ведьма-целительница NestyArt объяснила, в какой день его лучше покупать, а также где и как ставить веник к деньгам.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Из чего делают веники в Украине и как выбрать хороший

Мало кто задумывается, какое растение используют для веника. Как рассказала в комментарии УНИАН мастер Виктория Томашпольская, которая занимается производством веников ручной работы, традиционно бытовые веники для уборки изготавливают из сорго. Его специально сеют, после чего собирают, сушат и тщательно обрабатывают, прежде чем оно станет готовым изделием.

"Многие ошибочно считают, что веники делают из лозы. На самом деле лоза раньше использовалась преимущественно для обвязки ручки или отдельных частей веника, чтобы придать конструкции прочность, - объясняет мастер. - Сегодня же ее все чаще заменяют синтетическим шпагатом, ведь это менее трудоемко".

По словам специалиста, сорго бывает разных сортов: высокорослое и карликовое, с длинными или короткими метелками, светлое, желтоватое или красноватое. От сорта зависит жесткость и назначение готового веника.

"Качество сырья очень зависит от условий сбора. Если сорго собрали под дождем или неправильно просушили - такой веник прослужит значительно меньше", - говорит мастер.

Выбирая веник для дома, прежде всего стоит обратить внимание на такие особенности:

густоту - хороший веник должен быть пушистым и плотно набитым;

качество самого сырья - сорго должно быть светлым или красноватым, но не темным, черноватым или пересушенным;

насколько он прочно перевязан.

"Если нитка или шпагат закреплены ненадежно, веник может быстро размотаться. Некоторые хозяйки на всякий случай дополнительно перевязывают ручку скотчем, чтобы он прослужил дольше, но стоит сразу при покупке обращать внимание, чтобы нитка была надежно зафиксирована", - объясняет эксперт.

Также важно учесть, что светлые сорта обычно мягче, поэтому такие веники лучше подходят для деликатных покрытий - ламината или паркета, чтобы не царапать поверхность. Красноватое сорго жестче, поэтому его чаще используют для ковров или более грубой уборки.

В какой день недели купить новый веник - что говорят приметы

Ведьма-целительница NestyArt рассказала УНИАН, что в народе верили: день покупки веника напрямую влияет на энергетику дома и денег.

"Лучшим временем для покупки нового веника считается растущая Луна, считается, что именно тогда он "набирает силу" притягивать достаток", - объясняет целительница.

Также особое внимание обращают на день недели:

во вторник и субботу покупают веник для денег и чтобы "замести" в дом достаток;

в среду - для успеха в торговле и работе;

не советуют покупать в понедельник и пятницу, потому что деньги будут "выметаться" из дома.

"В некоторых регионах Украины избегали покупки веника в августе - старые люди говорили, что "августовский веник хлопоты в дом тянет". Это связано с переходом лета в осень и временем "ослабления" домашних оберегов", - говорит ведьма.

Купила новый веник - что делать с ним дальше

По словам ведьмы, новый веник нужно "ввести" в дом правильно: "Самый распространенный обряд - сначала подмести немного мусора с улицы к порогу или в дом, так "призывают" деньги и благополучие".

В некоторых селах новым веником слегка касались порога, печи, детской колыбели, плодовых деревьев. Это делали для защиты дома, детей и урожая соответственно. Новым веником также могли слегка провести над младенцем, чтобы ребенок спал спокойно и не боялся.

Еще одна важная примета - прежде чем приносить новый веник, нужно избавиться от старого. В доме не советуют держать два веника одновременно, потому что "достаток раздвоится":

Старый веник не сжигали. Его выносили подальше от дома и часто закапывали в землю со словами благодарности, потому что верили, что за годы службы он вобрал в себя негатив, ссоры и болезни.

Почему надо ставить веник вверх ногами и как найти ему место в доме

Как ставят веник - вверх или вниз метлой? Самым распространенным считается способ, когда веник ставят метлой вверх, а ручкой вниз, говорит целительница:

Наши предки верили, что именно так он "притягивает" деньги в жилище. Кроме этого, перевернутый вверх веник считают своеобразным оберегом - он защищает жилье от плохой энергии, сглаза и нечистой силы.

Чаще всего веник ставят:

возле порога;

на кухне;

в углу, где его не видно чужим людям.

Нельзя:

бросать веник посреди дома;

ставить в ванной или туалете;

переставлять его с места на место без причины.

"Наши предки верили, что если у веника есть свое постоянное место - в доме будут порядок, стабильность и деньги. Если же веник постоянно валяется или стоит неправильно - начинается хаос в финансах и ссоры", - объясняет NestyArt.

Отдельной приметой было правило не мести мусор за порог - "вместе с мусором выметешь и достаток", поэтому мусор сметают к центру дома или к печи, но не к выходу.

Какие есть приметы с веником еще:

нельзя подметать после захода солнца - это "выметает" удачу и деньги, особенно опасно делать это ночью;

нельзя переступать через веник – это знак неуважения к домашнему духу и оберегу дома;

чужим нельзя давать веник - через него можно забрать энергетику дома, удачу и даже сделать магическое воздействие, особенно нужно бояться давать веник после захода солнца;

гостям нельзя подметать в вашем доме - кто метет в чужом доме, тот "выметает" счастье хозяев;

при переезде старый веник нужно забрать с собой - вместе с ним переносят энергетику дома, а оставить веник в старом доме означает "оставить свое счастье".

Также во многих регионах Украины верят, что домовой может "жить" возле веника или под ним, именно поэтому веник ставили ближе к кухне или печи - центру домашнего очага.

