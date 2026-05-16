Производили 'Шахеды': эксперт рассказал о важности атаки на Набережные Челны

На заводе в этом городе производили не только дроны, но и электронику для ракет.

В ночь на 16 мая украинские дроны нанесли важный удар по заводу в городе Набережные Челны (Республика Татарстан, РФ), поскольку это считается глубоким тылом.

Об этом в эфире Radio NV сказал военный Сил территориальной обороны ВСУ и эксперт Александр Мусиенко. По его словам, речь идет о заводе, задействованном в цепочке производства беспилотников, в том числе и "Шахидов".

Эксперт добавил, что речь идет и о выпуске электроники, которая используется как в производстве ракет, так и в авиации.

"То есть, это очень важное для российской оборонки предприятие", – подчеркнул Мусиенко.

По его словам, от Набережных Челнов недалеко и "Алабуга" расположена, поэтому можно считать, что украинские дроны приближаются и к ней.

"Нужно снижать способность врага наносить удары дронами, и эта работа будет продолжаться. Нужно дотягиваться как можно дальше. Татарстан – это важно с точки зрения российского производства беспилотников, авиации и ракет. И это шаг за шагом приближение к "Алабуге", то есть к месту концентрации производства российских "Шахидов", поэтому это очень важный удар", – подчеркнул Мусиенко.

По его словам, также 16 мая мощный пожар вспыхнул на химкомбинате "Азот" в городе Невинномиске Ставропольского края. "Его атаковали далеко не впервые и не в последний раз. Он занимается производством удобрений, но самое важное там – селитры, которая используется при производстве взрывчатки", – добавил Мусиенко.

Как сообщал УНИАН, территория особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане, где россияне производят ударные дроны типа "Шахед", за год расширилась на 340 га. Об этом сообщало Радио Свобода, сравнив спутниковые снимки за май 2025 года и май этого года.

Отмечается, что строительство новых ангаров продолжается в северной части зоны. Кроме того, за год были достроены новые жилые и производственные помещения в ее центральной части.

Издание напомнило, что ОЭЗ "Алабуга" уже несколько раз атаковали украинские дроны: например, 2 апреля 2024 года, 23 апреля 2025-го, 15 июня 2025-го, но серьезного ущерба они не нанесли.

