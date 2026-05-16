В 'режиме тишины': как почти 'слепой' авианосец США охотится на подводные лодки

Суперкорабль отключает активные радары и превращает флот в сеть пассивного прослушивания в океане.

Атомный авианосец USS Abraham Lincoln в боевых условиях переходит в режим максимальной радиотишины, чтобы не выдать свое местонахождение противнику. В рамках протокола EMCON он отключает активные гидролокаторы, фактически "ослепляя" собственную ударную группу и заставляя ее работать только на пассивных системах обнаружения, пишет Wionews.

Из-за этого роль основного "уха" флота берут на себя эскортные корабли – эсминцы и крейсеры класса Arleigh Burke. Они формируют многослойный оборонительный периметр радиусом до 300 морских миль и используют высокочувствительные гидроакустические системы для обнаружения подводных лодок по их шуму.

Для повышения точности эскортные корабли развертывают длинные буксируемые гидролокаторы, которые тянутся на километры позади корпусов и способны улавливать слабые акустические сигналы вражеских подводных лодок даже в сложных условиях океана.

Дополнительную разведку обеспечивают вертолеты MH-60R Seahawk, которые сбрасывают до 25 пассивных гидроакустических буев, создавая сеть "плавающих датчиков" вокруг авианосной группы. Вся полученная информация обрабатывается системами фильтрации, отсекающими фоновый шум океана и судоходства.

В случае угрозы удара применяются и контрмеры – в частности система SLQ-25A Nixie, которая имитирует акустический след корабля и отводит торпеды от реальной цели.

Даже "слепой" в радиолокационном смысле авианосец остается центром мощной сети пассивного наблюдения, где каждый элемент флота выполняет роль датчика в большой подводной системе слежения.

