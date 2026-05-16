Православный праздник сегодня в народе называют Андрон с дождем.

17 мая Православная церковь Украины чтит память апостола Андроника и святой Юнии - неутомимых проповедников Христова слова, чьи труды превращали языческие капища в христианские храмы.

Этот день богат народными традициями, строгими запретами и природными приметами.

Что можно и чего нельзя делать 17 мая, о чем просят святого Андроника, какой сегодня праздник церковный отмечают согласно старому стилю, а также что говорит погода о лете - читайте в материале.

Церковный праздник сегодня по новому стилю

17 мая Православная церковь Украины вспоминает двух святых - апостола Андроника и святой Юнии, чьи жизни стали примером беззаветного служения вере. Согласно старому календарю их будут вспоминать 30 мая.

Апостол Андроник жил в I веке и входил в круг семидесяти апостолов Христа. Он посвятил себя проповеди Евангелия среди язычников, проповедовал на землях Паннонии - римской провинции, но его имя знали далеко за ее пределами.

Благодаря трудам Андроника там, где ранее стояли языческие капища, постепенно вырастали христианские храмы. Верной соратницей Андроника была Юния - она разделяла с ним апостольский путь и тоже проповедовала.

Позже в Константинополе, в честь этих святых был построен храм на месте обретения их мощей.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

Те, кто следует юлианскому церковному календарю, 17 мая вспоминают мученицу Пелагию, чей подвиг веры также хранит православная традиция. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и о главных обычаях и запретах даты.

О чем просят святого и что нельзя делать сегодня

Святого Андроника издавна почитают как заступника от засухи и обращаются к нему с молитвами о дожде - считается, что святой способен открывать "небесные врата" и выпускать на землю благодатную влагу.

В народе святого ласково прозвали Андрон с дождем. 17 мая благоприятно работать на огороде - земля, пропитанная майскими дождями, становится мягкой и благодарной. Можно окучивать картофель, высаживать рассаду капусты, томатов и перца. По приметам, картошка, окученная именно в этот день, уродится на славу, не сгниет и будет хорошо храниться.

Коронное блюдо этого дня - пироги с картофелем и луком. Их пекут в этот день как символ достатка и сытой жизни - считается, что такое угощение привлекает хороший урожай и благополучие в дом.

Под строгим запретом сегодня ругань, ссоры и любые конфликты. Обидеть кого-то в этот день - навлечь беду на себя. Отказывать тому, кто просит о помощи, тоже не следует - щедрость и отзывчивость особенно ценятся.

Есть в этот день и народные запреты:

не советуют употреблять алкоголь и устраивать шумные застолья и вечеринки - с теми, кто выпьет лишнего, нечистая может сыграть злую шутку;

не стоит отправляться в дальнюю дорогу и заводить новые знакомства - могут ждать неудачи;

не следует принимать спонтанные решения и делать поспешные выводы.

Также сегодня не рекомендуют идти в лес - в мае змеи выползают греться на солнце и проявляют особую активность.

Что обещает погода 17 мая - приметы дня

По погоде этого дня можно узнать, каким выдастся лето и осень:

нет дождя, и день выдался погожим - осень придет раньше срока;

ветер дует с севера – к холодному лету, а если с юга - жди жаркого и солнечного сезона;

стучит дятел - быть дождю.

Самая яркая примета дня: какая погода на Андрона - таким будет и все лето.

У кого именины 17 мая

Сегодня свой день ангела отмечают Адриан, Афанасий, Евдокия и Степан.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются мудростью и особым природным тактом. Говорят, они умеют чувствовать беду заранее - и нередко уберегают от неприятностей не только себя, но и тех, кто рядом. В быту неприхотливы, надежны и верны. Слывут заботливыми супругами и хорошими родителями.

В предпоследний день весны крестьяне внимательно следили за погодой: каким выдастся день, таким будет и все лето.

