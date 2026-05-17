Это 'подводное царство' в Канаде старше Стоунхенджа, и в нем обитают уникальные существа

Это место является домом для существ, которые, как считалось, вымерли миллионы лет назад.

Шестилучевые губки являются одними из самых необычных существ на планете. Эти существа были одними из первых сложных форм жизни на Земле, а отдельные особи могут жить более 200 лет.

В BBC Discover Wildlife рассказали интересные факты о шестилучевых губках. Они создают сложные и красивые скелеты из кремнезема и выглядят так, будто их сплели из кружева.

Отмечается, что шестилучевые губки являются фильтрующими организмами, которые обитают по всему миру, как правило, в глубоких водах. Обычно они ведут одиночный образ жизни или разбросаны по дну моря.

В 1987 году ученые из Геологической службы Канады обнаружили четыре рифа шестилучевых губок в проливе Геката и проливе Королевы Шарлотты в Британской Колумбии, Канада.

"Считалось, что рифы шестилучевых губок вымерли около 40 миллионов лет назад. На сегодняшний день это единственные известные рифы такого рода", - рассказали ученые.

В издании отметили, что рифы шестилучевых губок состоят всего из трех различных видов - Heterochone calyx, Farrea occa и Aphrocallistes vastus. Все они могут сращивать свои тела, образуя риф.

По данным Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, вместо того чтобы просто наращиваться друг на друга, шестилучевые губки, образующие рифы, сращивают свои кремниевые скелеты, создавая жесткий, но хрупкий каркас. Когда губки умирают, новые особи оседают на каркасе, образованном оставшимися скелетами, что немного напоминает устричный риф.

По словам ученых, возраст этого природного чуда в Британской Колумбии может составлять около 9 000 лет. Это делает его старше Стоунхенджа.

Более того, этот риф занесен в Книгу рекордов Гиннесса как место с самой большой концентрацией шестилучевых губок на планете. Он занимает площадь около 700 квадратных километров в водах на глубине от 140 до 240 метров.

Интересно то, что шестилучевые губки могут легко разбиться, что может иметь катастрофические последствия для рифа, считают ученые.

"Медленный рост и уязвимость губок предполагают, что восстановление после повреждений может занять от десятков до нескольких сотен лет", - сообщили канадские ученые.

Кроме того, рифы шестилучевых губок уже пострадали от рыболовной деятельности. Более половины крупных рифов в проливе Геката были уничтожены траулерами до того, как в 2002 году федеральное правительство ввело запрет на рыболовство.

