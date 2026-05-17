Стало известно, какое место заняла Украина на 'Евровидении-2026'

Певица LELEKA достойно представила нашу страну в гранд-финале шоу.

В Вене прошел долгожданный гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2026". Представительница Украины певица LELEKA заняла 9-е место.

"Я счастливая. Я очень редко бываю удовлетворена своими выступлениями, но этим выступлением я удовлетворена. Это было ярко, это было достойно, это было красиво, это было профессионально и это было… от души, искренне. Рекорд – поставлено, бандуру – показано, и в топ-10… Команда у нас лучшая", - прокомментировала LELEKA результаты конкурса.

Несмотря на неутешительные прогнозы букмекеров, по итогам голосования представительница Украины смогла все же попасть в топ-10. Певица получила 221 балл, из них 167 - от зрителей.

Что касается того, как жюри оценили выступление LELEKA, то баллы Украине дали такие страны: Великобритания (7), Франция (6), Швейцария (12), Италия (7), Румыния (1), Азербайджан (10), Португалия (3), Польша (1), Латвия (7).

Напомним, на "Евровидении-2026" победила представительница Болгарии, певица DARA, которая исполнила трек Bangaranga.

Вас также могут заинтересовать новости: