Ученые назвали витамин, который может помочь в лечении жировой дистрофии печени

Долгое время жировая дистрофия печени считалась заболеванием, о котором мало кто вспоминал, хотя на сегодняшний день она стала одной из самых распространенных проблем с этим органом. Эта болезнь затрагивает большое количество людей во всем мире. Согласно исследованию 2024 года, она может присутствовать в той или иной форме у более чем трети взрослых. Однако, как пишет mindmegette, есть один витамин, который может значительно помочь в лечении.

Витамин B3 против жировой дистрофии печени

В первую очередь речь идет о витамине B3, а точнее об одной из его форм - ниацине. Согласно исследованию, ниацин может влиять на процесс, приводящий к жировой дистрофии печени. Ученые обратили внимание на молекулу под названием miR-93, уровень которой был повышен в печени пациентов с жировой дистрофией печени, а также у мышей, которых кормили рационом с высоким содержанием жиров и фруктозы.

"Если эта молекула слишком активна, она может тормозить работу гена SIRT1, который играет важную роль в использовании энергии, расщеплении жиров и обмене веществ в клетках. Когда он не работает должным образом, печень меньше сжигает жир, а скорее накапливает его", - объясняют в материале.

Лечение жировой дистрофии печени ниацином

Исследователи изучили более 100 уже известных активных веществ, и среди них ниацин оказался одним из самых перспективных. В ходе экспериментов на мышах витамин B3 снизил уровень необходимой молекулы, активировав работу гена SIRT1, в результате чего улучшился жировой обмен в печени и уменьшился уровень накопления жира.

Что такое ниацин?

Ниацин - это известный витамин, необходимый организму для выработки энергии, а также для здорового функционирования нервной и пищеварительной систем и кожи. Большинство людей получают его из рациона, например:

из мяса,

молочных продуктов,

зерновых культур;

дрожжей.

"Однако высокие дозы ниацина - это совсем другое дело. В качестве побочного эффекта он может вызывать покраснение кожи, зуд, расстройства желудка, головокружение, а в некоторых случаях даже может быть связан с поражением печени, проблемами с уровнем сахара в крови или подагрой", - предупредили в публикации.

Издание напомнило, что при лечении жировой дистрофии печени главную роль, как и раньше, играют здоровое питание, нормализация веса, регулярные физические нагрузки, ограничение употребления алкоголя и медицинский контроль.

