Microsoft возвращает функцию Windows, которую пользователи требовали 4 года

Функция перемещения и изменения размера панели задач была доступна в Windows около 30 лет, начиная с Windows 95 и заканчивая Windows 10.

Компания Microsoft возвращает в Windows 11 одну из самых востребованных функций – возможность менять расположение и ширину панели задач. Об этом пишет Windows Central.

Данная функция присутствовала во всех версиях Windows вплоть до Windows 10, но была убрана из Windows 11 из-за полной переработки интерфейса, что вызвало волну критики со стороны пользователей. Обновление уже доступно пользователям предварительных сборок, а релиз для всех планируется чуть позже.

При этом изменение реализовано не через привычное "перетаскивание" мышью, как раньше. Вместо этого позиция панели задач задается через настройки системы, где можно выбрать ее расположение и поведение интерфейса в зависимости от ориентации экрана.

СМИ подчеркивают, что это часть более широкой тенденции: Windows 11 все активнее возвращает возможности кастомизации, которые были в Windows 10, но исчезли после переработки системы в 2021 году.

Помимо простого восстановления старых функций, Microsoft также внедрила новые улучшения. В частности, обновление позволяет настроить размер меню "Пуск" и убрать из него все лишнее: отключение ненужных разделов сильно упростили.

Параллельно Microsoft дорабатывает возможности системы обновлений: вскоре пользователи смогут перезапускать и отключать ПК без обновления Windows 11. По умолчанию всегда будут кнопки "Перезапустить" и "Выключить" без установки патча. Также компания разрешит делать бесконечную паузу на установку обновления.

УНИАН уже рассказывал, что Windows 11 резко набрала популярность среди украинских пользователей. По итогам апреля 2026 года Windows 11 впервые преодолела отметку в 60% рынка, в то время как доля Windows 10 продолжает падать.

