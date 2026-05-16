Можете переместить 2 спички, чтобы исправить равенство: сложная головоломка

В сети стала вирусной головоломка: пользователям предлагают решить классическую логическую задачу со спичками, в которой на изображении показано неправильное уравнение: 0 + 0 = 1. Задача состоит в том, чтобы переместить только две спички и превратить его в правильное математическое равенство.
В чем суть задачи
В головоломке числа и знаки составлены из спичек, поэтому их можно изменять, перемещая отдельные элементы. Ограничение – разрешено сделать только два движения, при этом все остальные спички должны остаться на месте.
Существует только одно правильное решение, которое требует внимательности и базового логического мышления. Сможете ли вы справиться с этой задачей?
Решение головоломки
Чтобы исправить уравнение, нужно:
- взять вертикальную спичку из левого нуля и переместить ее, чтобы образовать 9;
- убрать одну спичку из знака "плюс" и поместить ее в другой ноль, чтобы превратить его в 8.
В результате знак "+" меняется на "−", и уравнение приобретает вид:
9 − 8 = 1
После двух простых перемещений спичек изначально неправильное уравнение превращается в правильное математическое утверждение, которое и является единственным корректным решением головоломки.