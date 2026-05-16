Какие шансы у Украины победить на 'Евровидении-2026': букмекеры обновили рейтинг

Вечером 16 мая стартует гранд-финал конкурса.

Букмекеры обновили свои прогнозы перед гранд-финалом международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

Согласно данным, опубликованным на сайте eurovisionworld.com, после выступления всех участников в двух полуфиналах конкурса "Евровидение-2026" Украина опустилась в рейтинге на 13-е место. Шансы на победу представительницы Украины, певицы LELEKA оценивают в 1%.

гранд-финал "Евровидения-2026" стартует уже вечером 16 мая.

"Евровидение-2026" - фавориты букмекеров

По прогнозам букмекеров, всего за несколько часов до финала самые высокие шансы на победу по-прежнему остаются у представителей Финляндии – исполнителей Linda Lampenius и Pete Parkkonen с песней Liekinheitin.

Пятерка фаворитов букмекеров выглядит следующим образом:

Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Австралия: Delta Goodrem – Eclipse

Греция: Akylas – Ferto

Израиль: Noam Bettan – Michelle

Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Напомним, как писал УНИАН, в гранд-финале "Евровидения-2026" Украина выступит под номером 7.

