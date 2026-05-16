Какие шансы у Украины победить на 'Евровидении-2026': букмекеры обновили рейтинг

Букмекеры обновили свои прогнозы перед гранд-финалом международного песенного конкурса "Евровидение-2026".
Согласно данным, опубликованным на сайте eurovisionworld.com, после выступления всех участников в двух полуфиналах конкурса "Евровидение-2026" Украина опустилась в рейтинге на 13-е место. Шансы на победу представительницы Украины, певицы LELEKA оценивают в 1%.
Напомним, как писал УНИАН, гранд-финал "Евровидения-2026" стартует уже вечером 16 мая.
"Евровидение-2026" - фавориты букмекеров
По прогнозам букмекеров, всего за несколько часов до финала самые высокие шансы на победу по-прежнему остаются у представителей Финляндии – исполнителей Linda Lampenius и Pete Parkkonen с песней Liekinheitin.
Пятерка фаворитов букмекеров выглядит следующим образом:
Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Австралия: Delta Goodrem – Eclipse
Греция: Akylas – Ferto
Израиль: Noam Bettan – Michelle
Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Напомним, как писал УНИАН, в гранд-финале "Евровидения-2026" Украина выступит под номером 7.