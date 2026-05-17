Стоимость 'Золотого купола' Трампа выросла в шесть раз

Генерал Космических сил США раскрыл реальные масштабы "Золотого купола".

Американская программа противоракетной обороны "Золотой купол", которую продвигает президент США Дональд Трамп, может оказаться одним из самых дорогих военных проектов в истории страны. Если ранее стоимость системы оценивалась в 185 миллиардов долларов, то теперь речь идет уже более чем о 1 триллионе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на генерала Космических сил США Майкла Гетлайна, директора "Золотого купола". Он заявил, что отчет Бюджетного управления Конгресса основан на неполной информации.

Поводом для новой дискуссии стал отчет Бюджетного управления Конгресса США, в котором указывается, что реальные расходы на создание масштабного противоракетного щита могут достигнуть 1,2 триллиона долларов. Однако руководство проекта утверждает, что даже эта оценка может быть неполной.

Майкл Гетлайн, заявил, что аналитики не учли всю архитектуру системы, которая включает космические компоненты, спутниковую инфраструктуру и новые технологии перехвата ракет.

По его словам, значительная часть информации о проекте остается засекреченной из-за угрозы со стороны иностранных разведок.

С оценкой в более чем триллион долларов согласился и сенатор-республиканец Тим Шихи, входящий в Комитет по вооруженным силам Сената США. Он отметил, что если реализовывать проект в полном соответствии с видением Трампа, то речь может идти уже о "многотриллионной программе".

"Нужно быть честными с людьми по поводу реальной стоимости", – заявил сенатор.

Ранее стало известно, что Пентагон активно расширяет финансирование "Золотого купола", делая ставку на развитие космической обороны, спутников раннего предупреждения и новых систем противоракетной защиты.

Параллельно в США обсуждаются и другие масштабные военные инициативы администрации Трампа, включая создание "золотого флота" и армии с элементами искусственного интеллекта.

"Железный купол" для США

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп дал распоряжение создать систему ПРО "Железный купол" в январе прошлого года.

Система ПРО "Железный купол" - это израильская система защиты, которая применяется в стране с 2011 года. Эта ПРО предназначена для защиты от массированных ударов неуправляемыми ракетами ближнего радиуса действия и способна защищать не просто отдельные объекты, а целые районы и города.

Однако военные эксперты уверены, что "Железный купол" в США не будет работать или будет неоправданно дорогим, поскольку территория Соединенных Штатов составляет почти 9,9 миллиона квадратных километров, тогда как территория Израиля - 22,1 тысячи квадратных километров.

Израильский "Железный купол" предназначен для поражения ракет, выпущенных с небольшого расстояния, а для США наибольшую угрозу представляют межконтинентальные баллистические ракеты России, Китая или КНДР.

