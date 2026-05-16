Полякова впервые ответила на прямой вопрос о ссоре с Ефросининой

Певица отказалась позвонить ведущей, заявив, что у нее "нет ее номера".

Известная украинская певица Оля Полякова впервые прямо ответила на вопрос о вероятной ссоре с телеведущей Машей Ефросининой.

"Я ни с кем не ссорилась", - заявила она в программе "33 запитання від Люкс ФМ".

При этом Полякова призналась, что по телефону они с Машей говорили "давно", однако при этом уточнила:

Видео дня

"Ну, мы и так не очень с ней общались прям так часто. Мы же занятые женщины… Ну, общаемся в последнее время редко, потому что я занята очень. Она занята, у нее свои дела, у меня – Англия на носу".

На предложение позвонить ей прямо сейчас, Полякова отказалась.

"Не буду я ей звонить, потому что у меня нет ее номера", - сказала певица и рассмеялась.

Что же касается интервью супруга певицы Вадима Буряковского, после которого и начали распространяться слухи о ссоре подруг, Полякова вдруг заявила:

"Он не так сказал и получил от меня п****лей, и дома стоял на гречке две недели. Потом сбежал и опять побежал давать интервью. С ним невозможно… неугомонный Вадик".

Напомним, как писал УНИАН, во время интервью Буряковский нелестно высказался о ведущей Маше Ефросининой и ее супруге Тимуре Хромаеве. После этого Полякова публично извинялась за его скандальное заявление.

Вас также могут заинтересовать новости: