Зеленский отреагировал на путинский указ о раздаче паспортов РФ в Приднестровье

Президент Украины заявляет, что этот шаг означает "присвоение Россией территории Приднестровья как своей".

После того, как жителям непризнанного Приднестровья упростили получение российского гражданства, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение МИД Украины связаться с Молдовой для совместной оценки и совместных действий. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении в Telegram.

Он напомнил, что накануне был "новый шаг России в отношении Приднестровья": россияне упростили возможность получения гражданства для выходцев из этого региона Молдовы.

Президент назвал этот шаг "специфическим", мол, он "означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, ведь гражданство означает военную обязанность". Это, по его словам, и "обозначение Россией территории Приднестровья как будто своей".

"Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать. Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье – это для нас также вызов. Мы заинтересованы в стабильной, сильной Молдове", – заявил Зеленский.

Он добавил, что поручил МИД Украины "соответствующим образом контактировать с Молдовой по вопросам совместной оценки и совместных действий" и ожидает предложений от украинских спецслужб и разведки относительно формата реагирования:

"России нужно больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов".

Путин упростил получение гражданства РФ жителям Приднестровья

Как сообщал ранее УНИАН, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение российского гражданства жителям непризнанного Приднестровья. Согласно документу, право на получение гражданства РФ по упрощенной процедуре имеют иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживавшие на день вступления указа в силу в непризнанном Приднестровье.

В путинском указе говорится, что это решение принято "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

