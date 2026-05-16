Девушка начала собирать устричные раковины из ресторанов для большой миссии: что она задумала

На сегодняшний день ее необычная коллекция весит 10 тонн и девушка обїяснила, зачем ее собрала.

Морской ученый из США по имени Кейша Кенни превратила необычную экологическую инициативу в масштабный проект по восстановлению океанических экосистем.

Дело в том, что несколько лет назад она начала собирать использованные устричные раковины из местных ресторанов и дошло до того, что на сегодняшний день вес необычной коллекции составляет более 10 тонн, пишет People. По словам Кенни, сначала весь проект помещался в трех ящиках, однако объемы очень быстро выросли.

Сообщается, что Кенни работает директором по восстановлению морской среды в организации Orange County Coastkeeper в Южной Калифорнии. Вместе с командой она занимается восстановлением устричных рифов и укреплением прибрежных экосистем.

Для этого активисты сотрудничают с 15 местными ресторанами и рыбными рынками, откуда регулярно забирают использованные устричные раковины, которые отправлялись бы на свалку.

После сбора раковины перевозят на специальные площадки, где их очищают, сортируют и обрабатывают под солнцем для уничтожения бактерий и патогенов.

Почему устричные рифы так важны

Кенни объяснила, что устричные рифы играют ключевую роль в морской экосистеме. Они помогают фильтровать воду, защищают береговую линию от разрушения и создают среду обитания для множества морских видов.

По словам ученой, устрицы считаются "основополагающим видом", от которого зависит здоровье целых экосистем.

Экологи отметили, что за последние годы мир потерял около 85% устричных рифов, поэтому проекты по их восстановлению становятся все более важными.

Видео о раковинах неожиданно стали вирусными

Помимо научной работы, Кенни активно рассказывает о проекте в соцсетях. Ее ролики в TikTok, где показаны огромные поля из устричных раковин и процесс их переработки, набирают миллионы просмотров.

Сама Кенни признается, что не ожидала такого интереса к теме устриц, однако рада, что благодаря вирусным видео люди начинают больше задумываться о состоянии океана и экологии.

По словам исследовательницы, она надеется, что ее проект вдохновит других людей заботиться о природе и участвовать в сохранении морских экосистем.

