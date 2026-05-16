Экономическая война может 'добить' Россию: эксперт раскрыл план действий по ослаблению Москвы

Автор Kyiv Independent призвал довести экономику РФ до коллапса.

На Западе призывают перейти от частичных санкций против России к полномасштабной "экономической мировой войне". С такой инициативой выступил основатель Агентства моральной оценки Марк Диксон в колонке для Kyiv Independent.

По его мнению, нынешние санкции не смогли серьезно подорвать российскую экономику. Несмотря на ограничения, доходы Москвы от экспорта нефти продолжают расти: только в марте нефтяные поставки РФ увеличились более чем на 50% по сравнению с февралем. Автор также утверждает, что смягчение части ограничений со стороны администрации Дональда Трампа позволило России вернуть часть замороженного нефтяного экспорта.

Диксон считает, что Запад должен отказаться от "точечных мер" и перейти к комплексной стратегии давления. Он предлагает фактически изолировать Россию от мировой экономики, превратив ее в "экономический остров", способный торговать только с авторитарными режимами.

План включает десять направлений давления. Среди них – полный отказ от российской нефти вместо ценового предела, вторичные санкции против стран, продолжающих закупки энергоресурсов РФ, ограничения против "теневого флота", а также давление на страховые компании и порты, обслуживающие российские танкеры.

Кроме того, предлагается расширить торговое эмбарго, максимально отключить Россию от международной банковской системы, бороться с обходом санкций через третьи страны и стимулировать массовый отток квалифицированных специалистов из РФ.

Отдельный блок посвящен поддержке Украины. Автор предлагает активнее инвестировать в украинскую экономику и оборонную промышленность, а также направить Киеву замороженные российские активы.

По мнению Диксона, только сочетание жесткого экономического давления и военного сопротивления Украины способно привести Россию к серьезному кризису и изменить баланс сил.

Санкции против России – последние новости

Напомним, 12 мая Великобритания объявила о санкциях против 35 лиц и организаций, причастных к вербовке мигрантов для участия в войне против Украины на стороне России. В программе глобального режима санкций содержится 17 пунктов, касающихся нелегальной миграции, торговли людьми и их использования в военных действиях в Украине. Санкции касаются торговли людьми из таких стран, как Ирак, Сомали, Сирия и Йемен.

Однако, несмотря на санкции, Россия наращивает свой "теневой флот". Так, недавно были обнаружены четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа, которые сменили флаг на российский. Bloomberg отмечает, что Россия может использовать эти танкеры для расширения экспорта сжиженного газа из проектов, на которые наложены санкции США.

