Вдоль побережья США заметили тысячи загадочных объектов: люди заговорили о пришельцах

Пока эти объекты не удалось идентифицировать.

Вдоль побережья США заметили десятки тысяч загадочных подводных объектов. Это вызвало широкий резонанс среди людей, которые верят в существование внеземной жизни, пишет New York Post.

Независимая организация Enigma, которая заявляет о том, что владеет крупнейшей базой данных по глобальным наблюдениям НЛО с возможностью поиска, с августа зафиксировала более 9 000 загадочных объектов в пределах 15 км от побережья США и других крупных водоемах.

Отмечается, что неопознанным подводным объектом может считаться любой объект, обнаруженный под водой, который невозможно сразу идентифицировать. Их можно наблюдать как с помощью технологических датчиков, так и невооруженным глазом.

"Меня особенно интересуют сообщения о том, что подводные суда обнаруживают под водой аппараты, движущиеся с исключительно высокой скоростью", - рассказал журналистам Кент Хекенливи, автор книги "Катастрофическое раскрытие: инопланетяне, "глубинное государство" и правда".

Как пишет Marine Technology News, из 9 000 зарегистрированных наблюдений с августа 2025 года примерно 500 произошли в пределах 8 км от береговой линии. Также более 150 объектов были замечены либо парящими над водоемами, либо погружающимися в них и выныривающими из них.

В Enigma поделились, что вдоль побережья США были замечены два неопознанных объекта, которые светятся под водой. В организации отметили, что Калифорния и Флорида являются возглавляют список по наибольшему количеству наблюдений неопознанных подводных объектов. На долю Калифорнии приходится 389 зарегистрированных наблюдений, а Флорида занимает второе место с 306 свидетельскими показаниями.

"Тот факт, что неопознанные объекты с необъяснимыми характеристиками проникают в водную зону США, а Министерство обороны не поднимает огромный красный флаг, является признаком того, что правительство не делится всем, что знает об аномальных явлениях во всех сферах", - заявил отставной контр-адмирал ВМС США Тим Галлодет.

По его словам, ранее пилоты, наблюдатели и откалиброванные военные приборы фиксировали объекты, ускоряющиеся со скоростями и пересекающие границу воздух–вода способами, недоступными для любого устройства, созданного человеком.

