17 марта в Украине проводится скорбное памятное мероприятие.

Дата 17 марта оказалась интересной и насыщенной в этом году, поскольку сопровождается многими торжествами. Однако на эту дату также установлены несколько скорбных дней. А в православном календаре подробно описывается, какой сегодня церковный праздник и как его принято отмечать в народе.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

После перехода на новый православный календарь верующие чествуют апостолов от семидесяти Адроника и Юнию. По народным представлениям они являются хранителями ключей от "небесных врат", им молятся о наступлении дождя. По староцерковному стилю у православных сегодня праздник мученицы Пелагеи, покровительницы тех, кого несправедливо обидели.

Какой сегодня праздник в мире

День борьбы с гипертонией установлен на 17 мая, чтобы напомнить обществу методы лечения и профилактики этой самой распространенной сердечно-сосудистой болезни. Хроническое повышенное давление излечимо, хотя многие пациенты об этом не знают.

Ещё на планете отмечаются такие праздники сегодня - День телекоммуникаций, День против гомофобии, День знаний про нейрофиброматоз, День пульмонолога, День выпечки, День грецкого ореха и День Интернета.

Какой сегодня праздник в Украине

В официальном календаре праздничных дней 17 мая будет обыкновенным воскресеньем. Никакой праздник сегодня в Украине не проводится, но есть скорбное событие, о котором сказано ниже.

Какие сегодня памятные и скорбные дни

В третье майское воскресенье Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий, оплакивая сотни тысяч жертв тоталитарного советского режима. Сегодня вспоминают всех украинцев, убитых, раскулаченных, отправленных в тюрьмы или психиатрические больницы по решению органов НКВД.

Ещё одно скорбное событие имеет международный характер - День памяти жертв СПИДа. Он объединяет родных и друзей тех, кто пережил утрату близких из-за синдрома иммунодефицита.

Какой сегодня праздник народный

Приметы о сегодняшней дате говорят следующее:

если прошел дождь, то урожай в этом году будет солидным;

на дубе листья есть, а ясень еще голый - к позднему лету;

вороны раскричались - к непогоде;

если утром на траве нет росы, то скоро погодные условия резко изменятся.

Эта дата считается очень удачной для работы на огороде. В праздник сегодня рекомендуется посадить картошку, а если уже это сделали, то окучить грядки. Можно также пересадить рассаду в открытый грунт, и она обязательно приживется. Чтобы в доме был достаток, нужно приготовить и поставить на стол молодой картофель.

Что нельзя делать сегодня

Не рекомендуется проводить праздник 17 мая в ссорах и обидах, иначе весь год так пройдет. Не стоит принимать необдуманные важные решения - можете позднее пожалеть. Также по возможности не ходите в лес и другие дикие места, поскольку повышается риск получить укус змеи.

Вас также могут заинтересовать новости: