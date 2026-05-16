'Это все отбросы': сенатор Грэм резко раскритиковал Китай и его союзников

Кроме того, политик высказался о роли Китая в прекращении войны в Украине.

Сенатор Линдси Грэм, республиканец от штата Южная Каролина, резко раскритиковал правительство Китая и его союзников на фоне встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином во время саммита в Пекине. Об этом пишет The Hill.

"Назовите любых союзников Китая - это все отбросы. Они сотрудничают с худшими людьми в мире", - подчеркнул политик.

Издание напомнило, что Си и его режим имеют тесные связи с правительствами Ирана и России. В мартовском отчете Комиссии по вопросам экономического и безопасности обзора США и Китая, на КНР приходится около 90% экспортируемой нефти из Ирана.

В свою очередь, некоммерческая организация "Центр исследований энергетики и чистого воздуха" сообщила, что с декабря 2022 года Китай закупает наибольшую долю российской сырой нефти и угля и импортирует вторую по величине долю российского сжиженного природного газа после Европейского Союза.

Говоря о закупках Китаем российского и иранского топлива, Грэм добавил, что Си "мог бы поднять трубку" и положить конец войне между Россией и Украиной, а также конфликту между США и Израилем с Ираном.

Чтобы побудить китайского лидера к этому, политик сказал, что он подает законопроект, который позволит Трампу ввести пошлины на Китай за закупку российской нефти, и вскоре сделает то же самое в отношении закупок Китаем иранской нефти.

"Единственное, что уважает Китай, - это сила. Поэтому, когда этот [саммит] закончится, и если они продолжат поступать так же с Ираном и Россией, а мы не накажем Китай, то мы допустим ошибку", - предупредил Грэм.

Китай и США - что известно

Ранее в Bloomberg рассказали, от чего лидер Китая предостерег Трампа. По словам журналистов, предостережение китайского лидера о том, что Тайвань может привести к "столкновениям" между сверхдержавами, прозвучало как гром среди ясного неба в тщательно спланированном мире политики Коммунистической партии.

"Решение Пекина обнародовать заявление Цзиньпина еще до завершения почти двухчасовой встречи в Пекине подчеркнуло серьезность этого сообщения", - говорится в статье.

Bloomberg пишет, что теперь Трампу придется решать, действительно ли Цзиньпин позволит Тайваню сорвать общие отношения, особенно учитывая, что в сентябре китайский лидер должен посетить Белый дом.

