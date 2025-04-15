Эксперты отметили, что алмазная промышленность находится не в лучшем положении.

Торговцы бриллиантами предупреждают, что отрасль "остановилась" из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Поставки через центр торговли драгоценными камнями Антверпен снизились примерно до одной седьмой от обычного уровня.

Издание Financial Times пишет, что США являются крупнейшим в мире потребителем алмазов, на них приходится около половины мирового спроса, но они вынуждены импортировать их, поскольку в Штатах нет собственных алмазных рудников.

По словам исполнительного директора Антверпенского алмазного центра Карен Рентмистерс, поставки алмазов из Антверпена "остановились" после того, как Трамп объявил о глобальных пошлинах в этом месяце. Она заявила, что торговые барьеры США в отношении бриллиантов "не имеют смысла".

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По оценкам Rentmeesters, ежедневные поставки теперь составляют лишь седьмую часть от обычных объемов.

"Алмазная промышленность находится не в лучшем положении", - сказал председатель горнодобывающей компании Trustco Resources Ричард Четвод. "Если вы внезапно накладываете на нее пошлины, вы распинаете ее", - добавил он, заявив, что решение Трампа не приведет к росту производства в США.

Обычный бриллиант, прежде чем попасть в руки покупателя, много раз облетает весь мир - между странами-производителями, как Ботсвана, торговыми центрами, включая Дубай, и полировочными центрами в Индии. Единственная часть цепочки поставок, которая находится в США, - это сертификация. Крупнейшее в мире агентство по сертификации, Геммологический институт Америки, базируется в Калифорнии. Процесс доставки бриллиантов в США и обратно для сертификации теперь находится под угрозой.

Глобальная торговая война, вероятно, ударит по общему спросу на бриллианты, а также создаст большие проблемы в цепочке поставок, считают аналитики.

Пошлины Трампа - последние новости

С 12 марта был введен 25% тариф на импорт стали и алюминия из всех стран, а 5 апреля вступил в силу 10% базовый тариф на все импортные товары, с дополнительными повышенными ставками для 57 торговых партнеров.

В свою очередь Еврокомиссия предлагает ввести на ряд американских товаров контрпошлины в размере 25%, чтобы ответить на торговые ограничения Трампа в отношении стали и алюминия. В списке товаров оказались бриллианты, яйца, зубная нить, колбасы и мясо птицы.

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