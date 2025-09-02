Аналитики ожидают дальнеший рост цен на драгоценный металл.

Во вторник, 2 сентября, цены на золото подскочили до исторического максимума. Предыдущий рекорд металл установил в апреле после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин "дня освобождения".

Газета Financial Times пишет, что спотовая цена на золото выросла на 0,9% до 3508,70 долларов за тройскую унцию, которая составляет примерно 31 грамм, в начале торгов в Азии, а затем снизилась до 3497 долларов.

По словам аналитиков, спрос на металл в слитках вырос, поскольку инвесторы рассматривают его как средство защиты от инфляции и общей макроэкономической неопределенности. Рост опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы США после того, как Трамп давил на председателя Джея Пауэлла и способствовал увольнению Лизы Кук, а также ожидания снижения ставок, способствовали последнему росту цен.

Видео дня

Приток средств в биржевые фонды, торгующие золотом, стал важным источником спроса, который поддержал цены, указали аналитики Goldman Sachs. Эксперты банка ожилают, что спотовые цены достигнут 4000 долларов за тройскую унцию к середине 2026 года.

Цены на золото почти удвоились с начала 2023 года, поскольку центральные банки стимулировали спрос. В прошлом году этот металл обогнал евро и стал вторым по популярности резервным активом центробанков в мире после доллара, составляя 20% мировых официальных резервов.

По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году крупными покупателями были Индия, Китай, Турция и Польша.

Цены на металлы - последние новости

1 сентября медь подскочила до психологической отметки. Цена достигла 10 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов.

Кроме того, серебро впервые с 2011 года торговалось выше 40 долларов за унцию. Скачок цен произошел на фоне роста ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что повысило интерес инвесторов к драгоценным металлам.

Вас также могут заинтересовать новости: