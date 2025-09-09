Правительство разрешило бронировать работников критически важных предприятий, включая производителей дронов.

Кабинет министров обновил основания для бронирования работников на период мобилизации и военного времени, в частности для бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, производящих дроны.

Об этом говорится в постановлении от 8 сентября 2025 г. № 1106.

Основные изменения

Следовательно, 100% бронирование работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах теперь применяется на территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

К критериям критически важных предприятий добавлены организации, выполняющие государственные контракты по производству беспилотных систем, вооружения, военной техники, боеприпасов и их составных частей по заказу Администрации Госспецсвязи и других государственных оборонных органов.

В Минэкономики отмечают, что экономический эффект от этого решения - сохраненный ВВП и налоговые поступления - может составлять около 2,25 млрд гривен в год.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о бронировании работников критических предприятий на 45 дней. Это позволит украинцам пройти ВВК, обновить свои данные, зарегистрироваться в "Резерве+" и трудоустроиться на оборонные заводы.

В Минэкономики сообщили, что некоторые критически важные предприятия смогут бронировать всех военнообязанных работников через "Дію". Касается это компаний, которые расположены и работают на прифронтовых территориях.

