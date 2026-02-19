Цены на медь пошли вниз: сколько стоит металл теперь

Спекуляции на рынкее меди гнали цены на металл вверх.

Цены на медь пошли вниз. Последнее заседание Федеральной резервной системы США ослабило перспективы дальнейшего снижения процентных ставок и оказали негативное влияние на прогнозы спроса.

Издание Bloomberg пишет, что политики неожиданно осторожно отнеслись к снижению ставок, а некоторые из них даже предположили, что может потребоваться их повышение. В свою очередь президент Дональд Трамп продолжает призывать к снижению ставок.

Медь консолидируется после двухмесячного роста, вызванного волной спекулятивных покупок. Данные по экономике США указывают на ускорение роста, замедление инфляции и стабилизацию рынка труда.

На этом фоне медь подешевела до 12 870,50 доллара за тонну на Лондонской бирже металлов по состоянию на 4:36 по киевскому времени. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 12,87 доллара.

В то же время алюминий подешевел на 0,3%, а никель подорожал на 1%. Железная руда подешевела на 0,4% - до 95,35 долларов за тонну.

13 февраля цены на алюминий начали снижаться. Причиной удешевления стали планы президента Дональда Трампа сократить некоторые американские пошлины на сталь и алюминий.

17 февраля золото подешевело более чем на 2%. Новый год в Китае повлиял на ликвидность, а ослабление геополитической напряженности и укрепление доллара усилили давление.

