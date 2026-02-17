Золото тает на глазах из-за праздников в Китае: сколько стоит металл

Рынки материкового Китая, Гонконга, Сингапура, Тайваня и Южной Кореи закрыты.

Золото подешевело более чем на 2% во вторник, 17 февраля. Новый год в Китае повлиял на ликвидность, а ослабление геополитической напряженности и укрепление доллара усилили давление, пишет Reuters.

По данным платформы investing, по состоянию на 9:34 по киевскому времени золото торговалось по 4928,46 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 158,98 доллара.

"Низкая ликвидность в связи с праздниками в последние 24 часа, особенно в Китае и Азии, но, очевидно, и в США, означает, что на рынке просто не было спроса", – сказал старший аналитик рынка Capital.com Кайл Родда.

Рынки материкового Китая, Гонконга, Сингапура, Тайваня и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Лунного Нового года. Американские рынки были закрыты 16 февраля в связи с Днем президентов.

Индекс доллара США вырос на 0,2% по отношению к корзине валют, что сделало золото, цены на которое устанавливаются в долларах, более дорогим для держателей других валют.

Протоколы январского заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы 18 февраля, могут дать инвесторам дополнительные подсказки о денежно-кредитной политике. Согласно инструменту FedWatch Tool CME, рынок сейчас ожидает, что первое из трех снижений процентных ставок в этом году произойдет в июне. Неприносящие доход слитки, как правило, хорошо себя чувствуют в условиях низких процентных ставок.

На геополитическом фронте президент США Дональд Трамп заявил 16 февраля, что он будет "косвенно" участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана в Женеве, а представители Украины и России встретятся для проведения мирных переговоров при посредничестве Вашингтона.

"Непосредственный верхний предел для золота) находится где-то в районе 5120 долларов, но следующей реальной целью является возвращение к максимумам в 5600 долларов, а затем, конечно, мы двинемся к новым рекордам", – заявил руководитель отдела глобальной макроэкономики в Tastylive Илья Спивак.

Цены на металлы - последние новости

Уже 12 февраля цены на медь снова начали расти, подбираясь к новому рекорду. Металл поддержал прогноз сокращения предложения и ослабление доллара, несмотря на снижение спроса со стороны Китая в преддверии Лунного Нового года.

13 февраля цены на алюминий начали снижаться. Причиной удешевления стали планы президента Дональда Трампа сократить некоторые американские пошлины на сталь и алюминий.

